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Рейс из Уфы до Хургады задержали более, чем на 24 часа

Из Уфы более, чем на сутки задержали рейс до Египта

18 февраля 2024, 11:54
Фото: 1MI

Рейс из Уфы до Хургады задержали более, чем на 24 часа

Воздушное судно должно было доставить пассажиров до пляжей Красного моря, но те вынуждены были проводить время в «Зелёной роще».

В международном терминале аэропорта «Уфа» задерживается рейс, который должен был отправиться в Египет. Об этом сообщает СМИ «Осторожно, новости».

Рейс FV-5573 должен был состояться в 19:10 по местному времени ещё в субботу. Однако самолёт до сих пор не вылетел из уфимской воздушной гавани. По данным аэропорта «Уфа», рейс выполняет авиакомпания «Россия».

Пассажиров на время задержки отвези в санаторий «Зелёная роща», где они провели всего 2 часа. Утром их вернули в аэропорт, однако с тех пор прошло 9 часов, люди всё ещё вынуждены проводить время в зале ожидания.

Ранее Роспотребнадзор публиковал памятку о правах пассажиров на случай задержки рейсов. Люди должны быть обеспечены камерами хранения для багажа, комнатами матери и ребёнка для пассажиров с детьми младше 7 лет, напитками, горячим питанием (каждые 6 часов в день и каждые 8 часов по ночам), размещением в гостинице и трансфером от аэровокзала до гостиницы.

UPD:

По состоянию на 17:09, рейс перенесён на 17:30. Причиной произошедшего называются технические неполадки, пассажиры ожидают замены воздушного судна, сообщили корреспонденту Mkset.ru в пресс-службе аэропорта «Уфа».

#Общество#Происшествия#Уфа#Аэропорт#Идэль Гумеров
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