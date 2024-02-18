Из Уфы более, чем на сутки задержали рейс до Египта

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В международном терминале аэропорта «Уфа» задерживается рейс, который должен был отправиться в Египет. Об этом сообщает СМИ «Осторожно, новости».
Рейс FV-5573 должен был состояться в 19:10 по местному времени ещё в субботу. Однако самолёт до сих пор не вылетел из уфимской воздушной гавани. По данным аэропорта «Уфа», рейс выполняет авиакомпания «Россия».
Пассажиров на время задержки отвези в санаторий «Зелёная роща», где они провели всего 2 часа. Утром их вернули в аэропорт, однако с тех пор прошло 9 часов, люди всё ещё вынуждены проводить время в зале ожидания.
Ранее Роспотребнадзор публиковал памятку о правах пассажиров на случай задержки рейсов. Люди должны быть обеспечены камерами хранения для багажа, комнатами матери и ребёнка для пассажиров с детьми младше 7 лет, напитками, горячим питанием (каждые 6 часов в день и каждые 8 часов по ночам), размещением в гостинице и трансфером от аэровокзала до гостиницы.
UPD:
По состоянию на 17:09, рейс перенесён на 17:30. Причиной произошедшего называются технические неполадки, пассажиры ожидают замены воздушного судна, сообщили корреспонденту Mkset.ru в пресс-службе аэропорта «Уфа».