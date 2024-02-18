Из Уфы более, чем на сутки задержали рейс до Египта

Ранее Роспотребнадзор публиковал памятку о правах пассажиров на случай задержки рейсов. Люди должны быть обеспечены камерами хранения для багажа, комнатами матери и ребёнка для пассажиров с детьми младше 7 лет, напитками, горячим питанием (каждые 6 часов в день и каждые 8 часов по ночам), размещением в гостинице и трансфером от аэровокзала до гостиницы.