Башкирия вошла в топ-10 регионов России по расселению из аварийного жилья

— В июле прошлого года республикой сформирован и направлен в Минстрой России реестр аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В него вошли 580 домов площадью почти 230 тысяч квадратных метров, — напомнил глава минстроя Башкирии, отметив, что работа по переселению граждан из аварийного жилья продолжается.