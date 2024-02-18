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Published Вчера, 04:59

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Updated Сегодня, 05:01

Башкирия вошла в топ-10 регионов России по расселению из аварийного жилья

Башкирия вошла в топ-10 регионов России по расселению из аварийного жилья

18 февраля 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Башкортостане с 2019 года, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», с превышением показателей на 81% расселены около 9 тысяч человек из аварийного жилья площадью свыше 111 тысяч квадратных метров.

Как подчеркнул и.о министра строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин, обеспечение сокращения непригодного для проживания жилья и безопасных условий проживания граждан — остается одной из важных задач органов власти.

В 2023 году Башкирия по количеству расселенных из аварийного жилья заняла шестое место среди регионов России.

— В июле прошлого года республикой сформирован и направлен в Минстрой России реестр аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В него вошли 580 домов площадью почти 230 тысяч квадратных метров, — напомнил глава минстроя Башкирии, отметив, что работа по переселению граждан из аварийного жилья продолжается.

#Общество#Касается каждого#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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