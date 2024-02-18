Башкирия вошла в топ-10 регионов России по расселению из аварийного жилья

Posted Вчера, 04:59
Published Вчера, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Как подчеркнул и.о министра строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин, обеспечение сокращения непригодного для проживания жилья и безопасных условий проживания граждан — остается одной из важных задач органов власти.
В 2023 году Башкирия по количеству расселенных из аварийного жилья заняла шестое место среди регионов России.
— В июле прошлого года республикой сформирован и направлен в Минстрой России реестр аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В него вошли 580 домов площадью почти 230 тысяч квадратных метров, — напомнил глава минстроя Башкирии, отметив, что работа по переселению граждан из аварийного жилья продолжается.