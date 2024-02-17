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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Квартира в Уфе загорелась из-за самодельного удлинителя

Житель Уфы едва не погиб из-за электронного девайса

17 февраля 2024, 04:38
Фото: 1MI

Квартира в Уфе загорелась из-за самодельного удлинителя

Подробности сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

По предварительным данным, возгорание в квартире началось портативного зарядного устройства, подключенного к самодельному удлинителю. Проживавший там пожилой уфимец отвел 7-летнюю внучку к соседям, а сам вернулся с целью спасти имущество.

Фото: МЧС по РБ.

На момент прибытия пожарных мужчина уже надышался едким дымом. Пожар на 2 квадратных метрах ликвидировали 15 специалистов и 5 единиц техники.

Из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек.

За жизнь пострадавшего в настоящий момент борются медики.

В Уфе более 500 человек эвакуировали из школы, где загорелся плафон в кабинете
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#Происшествия#Город#Пожар#Пенсионеры#Пожар с пострадавшим#Азамат Нухов#МЧС Башкирии
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