Житель Уфы едва не погиб из-за электронного девайса

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По предварительным данным, возгорание в квартире началось портативного зарядного устройства, подключенного к самодельному удлинителю. Проживавший там пожилой уфимец отвел 7-летнюю внучку к соседям, а сам вернулся с целью спасти имущество.
На момент прибытия пожарных мужчина уже надышался едким дымом. Пожар на 2 квадратных метрах ликвидировали 15 специалистов и 5 единиц техники.
Из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек.
За жизнь пострадавшего в настоящий момент борются медики.