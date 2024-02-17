В Уфе временно перекроют движение по улице Комарова

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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В Уфе временно ограничат движение на участке от улицы Комарова до СОК «Биатлон». Ограничения, в частности, будут введены дважды — 22 и 24 февраля в период с 9:30 до 15:00.
Как пояснили в мэрии перекрытия связаны с проведением в указанные даты первенства России по спортивному ориентированию.
Ранее стало известно, что проезжая часть местного проезда по ул. Бородинской на участке от дома № 20 до дома № 24 будет временно перекрыта в связи со строительными работами на Южных воротах.