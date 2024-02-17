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В Уфе 22 24 февраля ограничат проезд на участке улицы Комарова

В Уфе временно перекроют движение по улице Комарова

17 февраля 2024, 08:11
Фото: 1MI

В Уфе 22 24 февраля ограничат проезд на участке улицы Комарова

Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В Уфе временно ограничат движение на участке от улицы Комарова до СОК «Биатлон». Ограничения, в частности, будут введены дважды — 22 и 24 февраля в период с 9:30 до 15:00.

Как пояснили в мэрии перекрытия связаны с проведением в указанные даты первенства России по спортивному ориентированию.

Ранее стало известно, что проезжая часть местного проезда по ул. Бородинской на участке от дома № 20 до дома № 24 будет временно перекрыта в связи со строительными работами на Южных воротах.

#Общество#Уфа#Ограничение движения#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
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