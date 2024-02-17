В ТПП РБ прошла очередная встреча с госкорпорацией «Туркменгаз»

Posted Вчера, 08:59
Published Вчера, 08:59
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Сделали презентацию своих возможностей, обсудили на уровне технических директоров рабочие вопросы. Со стороны «Туркменгаза» был заместитель председателя Шагельди Аннасахедович Хангелдиев и начальники управления госкорпорации.
Также посредством представителя ТПП РБ в Туркменистане Овлякули Шарипова готовятся встречи и контракты по линии сельского хозяйства и промпоставок продукции членов ТПП РБ!
Напомним, ТПП РБ каждый год участвует в Российско-Туркменском Деловом Совете под председательством премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина и президента ТПП РФ Сергея Николаевича Катырина с российской стороны и вице-премьеров Правительства Туркменистана.
Желающие посетить Туркменистан могут обращаться в Департамент международного и межрегионального сотрудничества ТПП РБ по тел.: +7(347)276-22-78, email: tpprb@tpprb.