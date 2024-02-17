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Posted Вчера, 08:59

Published Вчера, 08:59

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В ТПП РБ прошла очередная встреча с госкорпорацией «Туркменгаз»

В ТПП РБ прошла очередная встреча с госкорпорацией «Туркменгаз»

17 февраля 2024, 08:59
Фото: ТПП РБ
В этот раз презентацию и предварительные переговоры провела МНГИ.

Сделали презентацию своих возможностей, обсудили на уровне технических директоров рабочие вопросы. Со стороны «Туркменгаза» был заместитель председателя Шагельди Аннасахедович Хангелдиев и начальники управления госкорпорации.

Также посредством представителя ТПП РБ в Туркменистане Овлякули Шарипова готовятся встречи и контракты по линии сельского хозяйства и промпоставок продукции членов ТПП РБ!

Напомним, ТПП РБ каждый год участвует в Российско-Туркменском Деловом Совете под председательством премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина и президента ТПП РФ Сергея Николаевича Катырина с российской стороны и вице-премьеров Правительства Туркменистана.

Желающие посетить Туркменистан могут обращаться в Департамент международного и межрегионального сотрудничества ТПП РБ по тел.: +7(347)276-22-78, email: tpprb@tpprb.

#Экономика#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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