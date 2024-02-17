В ТПП РБ прошла очередная встреча с госкорпорацией «Туркменгаз»

Напомним, ТПП РБ каждый год участвует в Российско-Туркменском Деловом Совете под председательством премьер-министра России Михаила Владимировича Мишустина и президента ТПП РФ Сергея Николаевича Катырина с российской стороны и вице-премьеров Правительства Туркменистана.