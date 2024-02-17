В Башкирии Анвар Нургалиев высказался о ДТП, в котором погибла его племянница

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Певец Анвар Нургалиев высказался в отношении предполагаемого виновника ДТП, в котором погибла племянница исполнителя блогер Диана Сафарова.
По мнению Нургалиева, сторона подсудимого пытается затянуть судебный процесс, меняя уже третьего адвоката.
— Обвиняемый принципиально затягивает процесс, он изначально избрал такую тактику. Он сменил трех адвокатов. Теперь же он полностью отказывается от своей вины, — говорит Нургалиев.
Напомним, резонансное ДТП произошло в Башкирии в мае 2023 года. От травм полученных в результате дорожного инцидента девушка скончалась на месте. У Дианы Сафаровой осталось трое детей, которых она воспитывала одна.
Как сообщал ранее Mkset, в ходе следствия установлено, что обвиняемый был за рулем с состоянии алкогольного опьянения. Мужчина двигался по проехжей части на большой скорости и при выполнении обгона не соблюдал боковой интервал. Также после совершения дорожно-транспортного происшествия мужчина скрылся с места аварии.