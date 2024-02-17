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Updated Сегодня, 07:25

В Башкирии Анвар Нургалиев высказался о ДТП, в котором погибла его племянница

В Башкирии Анвар Нургалиев высказался о ДТП, в котором погибла его племянница

17 февраля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Видео публикует телеграм-канал «Честно говоря».

Певец Анвар Нургалиев высказался в отношении предполагаемого виновника ДТП, в котором погибла племянница исполнителя блогер Диана Сафарова.

По мнению Нургалиева, сторона подсудимого пытается затянуть судебный процесс, меняя уже третьего адвоката.

— Обвиняемый принципиально затягивает процесс, он изначально избрал такую тактику. Он сменил трех адвокатов. Теперь же он полностью отказывается от своей вины, — говорит Нургалиев.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Башкирии в мае 2023 года. От травм полученных в результате дорожного инцидента девушка скончалась на месте. У Дианы Сафаровой осталось трое детей, которых она воспитывала одна.

Как сообщал ранее Mkset, в ходе следствия установлено, что обвиняемый был за рулем с состоянии алкогольного опьянения. Мужчина двигался по проехжей части на большой скорости и при выполнении обгона не соблюдал боковой интервал. Также после совершения дорожно-транспортного происшествия мужчина скрылся с места аварии.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Смертельное ДТП#ДТП#Новости Башкирии#Азамат Нухов
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