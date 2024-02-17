В Башкирии Анвар Нургалиев высказался о ДТП, в котором погибла его племянница

Как сообщал ранее Mkset, в ходе следствия установлено, что обвиняемый был за рулем с состоянии алкогольного опьянения. Мужчина двигался по проехжей части на большой скорости и при выполнении обгона не соблюдал боковой интервал. Также после совершения дорожно-транспортного происшествия мужчина скрылся с места аварии.