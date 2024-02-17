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Более 340 млн рублей выделят на покупку троллейбусов для Уфы

Более 340 млн рублей выделят на покупку троллейбусов для Уфы

17 февраля 2024, 11:52
Фото: 1MI
Соответствующий лот был ранее опубликован на портале госзакупок.

Администрация объявила конкурс на поставку 10 троллейбусов. Цена контракта, по данным на портале госзакупок, 341 млн рублей.

Кузов троллейбусов должен быть выкрашен в мятно-зеленый цвет. Каждое транспортное средство должно вмещать в себя до 33 пассажиров. Помимо этого, на них должна распространяться гарантия на полтора года либо до 150 тысяч километров пробега, а полный срок их эксплуатации должен составлять 10 лет или 600 тысяч километров пробега.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 марта.

Отметим, что о необходимости обновления подвижного состава общественного транспорта Уфы неоднократно заявляли жители города. По их мнению, увеличение количества троллейбусов положительно скажется на загруженности общественного транспорта в часы пик.

Из-за санкций Уфе придется подождать обещанных 45 троллейбусов три года
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#Город#Уфа#Общественный транспорт#Новости Уфы#Транспорт#Администрация#Азамат Нухов
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