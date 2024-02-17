Более 340 млн рублей выделят на покупку троллейбусов для Уфы

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Администрация объявила конкурс на поставку 10 троллейбусов. Цена контракта, по данным на портале госзакупок, 341 млн рублей.
Кузов троллейбусов должен быть выкрашен в мятно-зеленый цвет. Каждое транспортное средство должно вмещать в себя до 33 пассажиров. Помимо этого, на них должна распространяться гарантия на полтора года либо до 150 тысяч километров пробега, а полный срок их эксплуатации должен составлять 10 лет или 600 тысяч километров пробега.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 марта.
Отметим, что о необходимости обновления подвижного состава общественного транспорта Уфы неоднократно заявляли жители города. По их мнению, увеличение количества троллейбусов положительно скажется на загруженности общественного транспорта в часы пик.