Более 340 млн рублей выделят на покупку троллейбусов для Уфы

Кузов троллейбусов должен быть выкрашен в мятно-зеленый цвет. Каждое транспортное средство должно вмещать в себя до 33 пассажиров. Помимо этого, на них должна распространяться гарантия на полтора года либо до 150 тысяч километров пробега, а полный срок их эксплуатации должен составлять 10 лет или 600 тысяч километров пробега.