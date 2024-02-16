В центре китайской культуры УГНТУ прошел праздник в честь Китайского нового года

Подробно Елена Гайдерова рассказала о последних бизнес-миссиях в Китай. По итогам этих поездок в марте 2024 года на базе ТПП РБ начнет функционировать Башкирско-китайский торговый дом, созданный совместно с крупной Китайской компанией. Палата сможет реализовывать практические любые проекты и помогать в разрешении любых запросов членов ТПП в КНР.