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В центре китайской культуры УГНТУ прошел праздник в честь Китайского нового года

В центре китайской культуры УГНТУ прошел праздник в честь Китайского нового года

16 февраля 2024, 04:41
Фото: ТПП РБ
Организатором мероприятия выступила Кафедра международных отношений, истории и востоковедения УГНТУ.

Традиционно в празднике приняли участие студенты 1-2 курсов вуза, а также школьники базовых классов востоковедения УГНТУ. Открыла мероприятие директор Института экосистем бизнеса и креативных индустрий УГНТУ Наталья Солодилова.

Вице-президент ТПП РБ Елена Гайдерова рассказала о сотрудничестве с вузом, о знакомстве студентов с основами международной деятельности на базе ТПП РБ.

— Приятно видеть, что дети старались, готовились, переживали. Несмотря на юный возраст, у них достаточно хороший уровень знания языка и культуры. На базе ТПП с 2020 работает кафедра Международных отношений УГНТУ, студенты на постоянной основе проходят стажировки и имеют возможность дальнейшего трудоустройства по дипломатической линии, — отметила Елена Гайдерова.

Подробно Елена Гайдерова рассказала о последних бизнес-миссиях в Китай. По итогам этих поездок в марте 2024 года на базе ТПП РБ начнет функционировать Башкирско-китайский торговый дом, созданный совместно с крупной Китайской компанией. Палата сможет реализовывать практические любые проекты и помогать в разрешении любых запросов членов ТПП в КНР.

#Общество#Андрей Королев#Новости#Уфа
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