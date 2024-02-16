В Сакмарском водохранилище Башкирии пройдет капремонт за 233 млн рублей

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Контракт планируют заключить с министерством природопользования и экологии Башкирии, а средства на планируемый проект дадут из республиканского бюджета. Работы разделены на несколько этапов, но все планируют завершить до 31 октября 2026 года.
От победителя аукциона ждут земляную плотину, ледозащитное и водосборное сооружение с техническим мостиком, водоспуск и КПП. Также требуется установить необходимую аппаратуру, заняться пожарной безопасностью и компенсацией вреда водным ресурсам.
Напомним, что аномально теплое лето характеризовалось снижением уровня воды в реках Башкирии. Окружающие преживали из-за будушего Белой — начальник отдела гидрологии Башгидрометцентра Галина Зайцева говорила, что никаких действий власти предпринять не могут.