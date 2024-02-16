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В Сакмарском водохранилище Башкирии пройдет капремонт за 233 млн рублей

В Сакмарском водохранилище Башкирии пройдет капремонт за 233 млн рублей

16 февраля 2024, 16:38
Фото: 1MI
В Башкортостане на капитальный ремонт гидротехнических сооружений Сакмарского водохранилища выделили 233,8 млн рублей. Работы будут вестись на реке Сакмара у деревни Абдулкаримово Баймакского района.

Контракт планируют заключить с министерством природопользования и экологии Башкирии, а средства на планируемый проект дадут из республиканского бюджета. Работы разделены на несколько этапов, но все планируют завершить до 31 октября 2026 года.

От победителя аукциона ждут земляную плотину, ледозащитное и водосборное сооружение с техническим мостиком, водоспуск и КПП. Также требуется установить необходимую аппаратуру, заняться пожарной безопасностью и компенсацией вреда водным ресурсам.

Напомним, что аномально теплое лето характеризовалось снижением уровня воды в реках Башкирии. Окружающие преживали из-за будушего Белой — начальник отдела гидрологии Башгидрометцентра Галина Зайцева говорила, что никаких действий власти предпринять не могут.

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#Общество#Башкортостан#Госзакупки#Капремонт#Водохранилище#Баймакский район#Марина Шорина
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