В деле погибшей Дианы Сафаровой свидетель отказался от своих показаний

В ходе слушаний по делу о смертельном ДТП свидетель отказался от своих показаний.Так, второй участник аварии отказывается от всех показаний и полностью не признаёт свою вину. По словам артиста, «все валит на нашу Диану», при этом сменив уже трёх адвокатов.