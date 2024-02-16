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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:49

Свидетель смертельного ДТП в Уфе отказался от своих показаний

В деле погибшей Дианы Сафаровой свидетель отказался от своих показаний

16 февраля 2024, 07:42
Фото: 1MI

Свидетель смертельного ДТП в Уфе отказался от своих показаний

Об этом сообщает телеграм-канал «Честно говоря».

В ходе слушаний по делу о смертельном ДТП свидетель отказался от своих показаний.Так, второй участник аварии отказывается от всех показаний и полностью не признаёт свою вину. По словам артиста, «все валит на нашу Диану», при этом сменив уже трёх адвокатов.

Отмечается, что мужчина уже сменил трех адвокатов.

Напомним, подсудимый участник ДТП, в котором погибла блогер Диана Сафарова, решил сменить адвоката в январе этого года. Решение прокомментировала адвокат стороны погибшей Елены Бутакова. По её мнению, подсудимый таким образом может пытаться «затянуть» судебный процесс. При этом адвокат подчеркивает, что смена представителя в суде является законным правом участников судебного процесса.

Напомним, резонансное ДТП произошло в Башкирии в мае 2023 года. От травм полученных в результате ДТП девушка скончалась на месте. У Дианы Сафаровой осталось трое детей, которых она воспитывала одна.

Как сообщал ранее Mkset, в ходе следствия установлено, что обвиняемый сел за руль в нетрезвом состоянии. Он ехал на большой скорости и на обгоне не соблюдал боковой интервал. Также после совершения дорожно-транспортного происшествия мужчина скрылся с места аварии.

#Происшествия#Город#Суд#Смертельное ДТП#ДТП#Азамат Нухов
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