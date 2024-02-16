В Башкирии похолодает до -42 градусов

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
В пятницу, 16 февраля, ожидается ясная погода без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит от -15 до -20°, в горных районах до -10°.
В субботу, 17 февраля, существенных осадков не предвдится, в северо-западных районах, однако, все же пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -19, -24°, местами -27, -32°, днем -9, -14°.
В воскресенье, 18 февраля, небольшой снег пройдет в северо-западных районах. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит в среднем -14, -19°, местами -20, -25°, днем потеплеет до -12°.