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Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:02

Updated Сегодня, 07:02

В Башкирии в выходные ожидаются небольшие снегопады и потепление до -12 градусов

В Башкирии похолодает до -42 градусов

16 февраля 2024, 06:58
Фото: 1MI

В Башкирии в выходные ожидаются небольшие снегопады и потепление до -12 градусов

Прогноз погоды на предстоящие выходные публикует Башгидрометцентр.

В пятницу, 16 февраля, ожидается ясная погода без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха днем составит от -15 до -20°, в горных районах до -10°.

В субботу, 17 февраля, существенных осадков не предвдится, в северо-западных районах, однако, все же пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -19, -24°, местами -27, -32°, днем -9, -14°.

В воскресенье, 18 февраля, небольшой снег пройдет в северо-западных районах. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит в среднем -14, -19°, местами -20, -25°, днем потеплеет до -12°.

#Башкирия#Уфа#Погода#Прогноз погоды#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Морозы
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