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В Баширии задержали еще двоих участников митингов в поддержку Фаиля Алсынова*

В Баширии задержали еще двоих участников митингов в поддержку Фаиля Алсынова*

16 февраля 2024, 08:08
Фото: 1MI
Об этом сообщает «Аспекты — Башкортостан» со ссылкой на родственников задержанных.

По данным издания, Айгиза И. задержали в Стерлитамаке в четверг, 15 февраля, около 23 часов ночи, он поехал туда из Уфы, где он живет, сообщила его сестра.

«Куда увезли, никто не знает», — сообщила сестра задержанного.

В субботу, 10 февраля, другого участника акций — Айтугана А. увезли в Уфу на допрос и там, по словам его брата, открыли уголовное дело по статье 212 ч.1 и 2 УК РФ. Также ему вменили статью 318 ч.1 УК РФ. В настоящий момент он якобы находится в СИЗО в Уфе. Срок следствия по уголовному делу продлён на 2 месяца.

Как сообщает издание, на сегодняшний день в республике было задержано более 70 участников несанкционированных акций в поддержку Фаиля Алсынова*.

* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

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#Азамат Нухов
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