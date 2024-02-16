В Баширии задержали еще двоих участников митингов в поддержку Фаиля Алсынова*

В субботу, 10 февраля, другого участника акций — Айтугана А. увезли в Уфу на допрос и там, по словам его брата, открыли уголовное дело по статье 212 ч.1 и 2 УК РФ. Также ему вменили статью 318 ч.1 УК РФ. В настоящий момент он якобы находится в СИЗО в Уфе. Срок следствия по уголовному делу продлён на 2 месяца.