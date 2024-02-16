В Баширии задержали еще двоих участников митингов в поддержку Фаиля Алсынова*

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:38
По данным издания, Айгиза И. задержали в Стерлитамаке в четверг, 15 февраля, около 23 часов ночи, он поехал туда из Уфы, где он живет, сообщила его сестра.
«Куда увезли, никто не знает», — сообщила сестра задержанного.
В субботу, 10 февраля, другого участника акций — Айтугана А. увезли в Уфу на допрос и там, по словам его брата, открыли уголовное дело по статье 212 ч.1 и 2 УК РФ. Также ему вменили статью 318 ч.1 УК РФ. В настоящий момент он якобы находится в СИЗО в Уфе. Срок следствия по уголовному делу продлён на 2 месяца.
Как сообщает издание, на сегодняшний день в республике было задержано более 70 участников несанкционированных акций в поддержку Фаиля Алсынова*.
* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.