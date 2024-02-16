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Published Сегодня, 18:53

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Updated Сегодня, 18:53

РЭО будет контролировать утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

РЭО будет контролировать утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

16 февраля 2024, 18:53
Фото: Изображение Midjourney
Российский экологический оператор (РЭО) получил право осуществлять проверку документов и проведение выездных оценок утилизаторов отходов от использования товаров в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП).

Постановление № 171, подписанное председателем Правительства Российской Федерации 14 февраля 2024 года, устанавливает данные полномочия.

Согласно закону о РОП производители и импортеры обязаны докладывать о процессе утилизации отходов от использования их продукции и упаковки, заключая договоры лишь с подтвержденными утилизаторами, внесенными в специальный реестр. Утилизаторами могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Такие правила распространяются и на тех производителей и импортеров, которые решают производить утилизацию отходов на своих собственных предприятиях. В случае отсутствия утилизатора в реестре его действия не будут признаны законными. Включение в реестр происходит на основании заявки, поданной на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с 1 января. После проверки специалистами РЭО наличия необходимых мощностей и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.

В процессе проведения выездных оценок специалисты РЭО проверяют достоверность предоставленной утилизатором информации для включения в реестр, а также наличие необходимого оборудования и мощностей для производства товаров из вторичного сырья, пишет gorod55.ru.

По результатам проверки документов и выездных оценок РЭО готовит заключение для Росприроднадзора, которое учитывается при принятии решения о включении утилизатора в реестр или об отказе.

Создание реестра проверенных утилизаторов способствует повышению прозрачности отрасли и стимулирует производителей к соблюдению нормативов по утилизации. Этот шаг является важным для реформирования отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла, отмечает директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Выездные оценки проводятся на основании заявки на включение в реестр, информацию о которой можно получить на сайте РЭО.

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