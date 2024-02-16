РЭО будет контролировать утилизаторов отходов в рамках механизма РОП

Согласно закону о РОП производители и импортеры обязаны докладывать о процессе утилизации отходов от использования их продукции и упаковки, заключая договоры лишь с подтвержденными утилизаторами, внесенными в специальный реестр. Утилизаторами могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Такие правила распространяются и на тех производителей и импортеров, которые решают производить утилизацию отходов на своих собственных предприятиях. В случае отсутствия утилизатора в реестре его действия не будут признаны законными. Включение в реестр происходит на основании заявки, поданной на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ) с 1 января. После проверки специалистами РЭО наличия необходимых мощностей и фактического производства товаров из отходов или вторичного сырья Росприроднадзор принимает решение о включении утилизатора в реестр.