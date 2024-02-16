Реновация за аграрным университетом в Уфе будет стоить не менее 4 млрд рублей

Для того, чтобы застройщик получил возможность участия в конкурсе на право заключения договора о комплексном развитии территории, он должен внести задаток в размере 1,13 млн рублей. На этом же уровне установлена начальная цена конкурса. Застройщик должен будет инвестировать в развитие района не менее 4,036 млрд рублей. У него в собственности должно находиться не менее 619,7 кв метров жилья для гарантии восполнения муниципального жилого фонда, подлежащего сносу. Также на его счетах должно находиться 161,8 млн рублей для обеспечения жильём тех граждан, которые выселяются из аварийных и подлежащих сносу домов.