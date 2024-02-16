Реновация за аграрным университетом в Уфе будет стоить не менее 4 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Администрация Уфы объявила о начале конкурса на право развития территории в микрорайоне «Молодёжный». Документ появился на сайте мэрии.
Ранее мы писали о том, что городские власти запланировали реновацию 15 тыс кв метров территории жилой застройки за кампусом Башкирского государственного аграрного университета. После застройки улица Джалиля Киекбаева должна будет соединить улицы 8 марта и Революционную. В настоящее время там находятся гаражный кооператив и аварийные дома. Хозпостройки, гаражи и 5 двухэтажных домов подлежат сносу.
Для того, чтобы застройщик получил возможность участия в конкурсе на право заключения договора о комплексном развитии территории, он должен внести задаток в размере 1,13 млн рублей. На этом же уровне установлена начальная цена конкурса. Застройщик должен будет инвестировать в развитие района не менее 4,036 млрд рублей. У него в собственности должно находиться не менее 619,7 кв метров жилья для гарантии восполнения муниципального жилого фонда, подлежащего сносу. Также на его счетах должно находиться 161,8 млн рублей для обеспечения жильём тех граждан, которые выселяются из аварийных и подлежащих сносу домов.
На застройку территории отводится до 6 лет. В микрорайоне могут появиться жилые дома до 25 этажей.