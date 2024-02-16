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Published Сегодня, 14:05

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Updated Сегодня, 14:11

Ради «Южных ворот» в Уфе перекроют улицу

Ради «Южных ворот» в Уфе перекроют улицу

16 февраля 2024, 14:05
Фото: 1MI
Администрация Уфы предупредила водителей о временных неудобствах. На время работ в рамках проекта «Южные ворота» горожанам будет недоступна улица Пугачев.

Так, с 9 утра 17 февраля и до 20 часов 11 марта перекрывается проезжая часть по Бородинской. Ограничения коснутся участка от дома №20 до дома №24. На этот период транспорту разрешат проехать по построенному участку дороги бокового проезда №2.

На месте ожидаются работы по строительству транспортной развязки. «Южные ворота» возводят к 450-летнему юбилею города. Одновременно строится улица Генерала Рыленко, реконструируется улица Пугачева, а на пересечении делается транспортная развязка.

Ранее мэр столицы РБ Ратмир Мавлиев заявил, что строительство путепровода задерживают собственники объектов, которые нужно снести. В январе готовность объекта превышала 50%.

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#Уфа#Ограничение движения#Дороги#Строительство#Марина Шорина
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