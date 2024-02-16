Ради «Южных ворот» в Уфе перекроют улицу

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Так, с 9 утра 17 февраля и до 20 часов 11 марта перекрывается проезжая часть по Бородинской. Ограничения коснутся участка от дома №20 до дома №24. На этот период транспорту разрешат проехать по построенному участку дороги бокового проезда №2.
На месте ожидаются работы по строительству транспортной развязки. «Южные ворота» возводят к 450-летнему юбилею города. Одновременно строится улица Генерала Рыленко, реконструируется улица Пугачева, а на пересечении делается транспортная развязка.
Ранее мэр столицы РБ Ратмир Мавлиев заявил, что строительство путепровода задерживают собственники объектов, которые нужно снести. В январе готовность объекта превышала 50%.