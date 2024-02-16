Ради «Южных ворот» в Уфе перекроют улицу

Так, с 9 утра 17 февраля и до 20 часов 11 марта перекрывается проезжая часть по Бородинской. Ограничения коснутся участка от дома №20 до дома №24. На этот период транспорту разрешат проехать по построенному участку дороги бокового проезда №2.