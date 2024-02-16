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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

В заключении скончался оппозиционный политик Алексей Навальный*

Политик и оппозиционер Алексей Навальный* скончался в колонии

16 февраля 2024, 11:39

В заключении скончался оппозиционный политик Алексей Навальный*

О гибели сообщили в управлении ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Российский политик и оппозиционный деятель Алексей Навальный* скончался в колонии. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В сообщении УФСИН говорится, что Алексею Навальному стало плохо после прогулки, осужденный потерял сознание. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть политического деятеля, не сумев реанимировать его. Лилия Чанышева**, соратница Алексея, в настоящее время отбывает наказание в Пермском крае — её приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Защита Лилии Чанышевой* подала жалобу на приговор
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Фото: 89.fsin.gov.ru

В настоящее время сайт УФСИН по ЯНАО загружается с большими задержками.

Напомним, Алексей Навальный отбывал наказание в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.

* — внесён в список террористов и экстремистов.

** — внесена в список террористов и экстремистов.

#Политика#Общество#Происшествия#Алексей Навальный#Навальный#Идэль Гумеров
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