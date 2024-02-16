Политик и оппозиционер Алексей Навальный* скончался в колонии

В сообщении УФСИН говорится, что Алексею Навальному стало плохо после прогулки, осужденный потерял сознание. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть политического деятеля, не сумев реанимировать его. Лилия Чанышева**, соратница Алексея, в настоящее время отбывает наказание в Пермском крае — её приговорили к 7,5 годам лишения свободы.