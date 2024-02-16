Политик и оппозиционер Алексей Навальный* скончался в колонии

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Российский политик и оппозиционный деятель Алексей Навальный* скончался в колонии. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В сообщении УФСИН говорится, что Алексею Навальному стало плохо после прогулки, осужденный потерял сознание. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть политического деятеля, не сумев реанимировать его. Лилия Чанышева**, соратница Алексея, в настоящее время отбывает наказание в Пермском крае — её приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
В настоящее время сайт УФСИН по ЯНАО загружается с большими задержками.
Напомним, Алексей Навальный отбывал наказание в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа.
* — внесён в список террористов и экстремистов.
** — внесена в список террористов и экстремистов.