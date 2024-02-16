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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Номофобия: Как прожить день без телефона

Номофобия: Как прожить день без телефона

16 февраля 2024, 13:14
Фото: 1MI
Эксперты относят номофобию, или боязнь остаться без смартфона, к одному из видов расстройств психики.

Более того, этот термин сегодня активно применяется, когда говорят о боязни остаться в повседневной жизни без любого гаджета, считает старший преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова.

По ее мнению, борьба с любым расстройством связана с установлением его симптомов. Чаще всего это — абсурдная привязанность к устройству, тревожность при невозможности находиться во взаимодействии с ним, патологическое желание пользоваться им постоянно, даже когда нет необходимости. Другими словами, человек испытывает чувство постоянного стресса. Об этом пишет RuNews24.ru.

Согласно данным исследования, проведенного учеными Токийского университета, от номофобии чаще страдают женщины, а также дети и молодежь.

Эксперт считает, что одной из причин боязни расстаться со своим любимым гаджетом является утрата чувства безопасности и доверия к людям.

Специалист порекомендовала несколько приемов, которые помогут справиться с номофобией. Первый — необходимо понять для себя, что взаимодействие с гаджетом не дает чувство безопасности. Второй — ежедневно хотя бы на 10-30 минут смартфон нужно откладывать в сторону, а в выходные дни вообще его не брать в руки.

#Общество
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