Номофобия: Как прожить день без телефона

Специалист порекомендовала несколько приемов, которые помогут справиться с номофобией. Первый — необходимо понять для себя, что взаимодействие с гаджетом не дает чувство безопасности. Второй — ежедневно хотя бы на 10-30 минут смартфон нужно откладывать в сторону, а в выходные дни вообще его не брать в руки.