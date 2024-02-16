Несколько уроженцев Башкирии погибли на СВО

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Несколько выходцев из Башкирии погибли в ходе проведения СВО. Об этом сообщили администрации городов и чиновники.
Рита Самигуллина, глава администрации Стерлитамакского района, рассказала о прощании с Юрием Поляковым. Траурная церемония прошла 15 февраля.
В городе Отрадный Самарской области похоронили Сергея Мурзакова, уроженца деревни Сирбай Кугарчинского района, сообщает городская газета «Рабочая Трибуна». Сергей родился 1 марта 1980 года. Он проходил срочную службу в пограничных войсках. В 2008 году служил по контракту в Чеченской республики на должности механика-водителя. В 2011 году переехал в Самарскую область, в город Отрадный, где устроился на работу водителем. 1 ноября 2023 года вновь заключил контракт с ВС РФ. Погиб боец 14 декабря 2023 года в районе села Работино Запорожской области. Посмертно удостоен ордена Мужества.
Власти города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа сегодня сообщили о гибели Андрея Денежкина. Он родился в городе Бирск Республики Башкортостан, где и будет похоронен.