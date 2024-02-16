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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Самарской области и в ЯНАО объявили о смерти уроженцев Башкирии на СВО

Несколько уроженцев Башкирии погибли на СВО

16 февраля 2024, 12:17

В Самарской области и в ЯНАО объявили о смерти уроженцев Башкирии на СВО

Список пополнился выходцами из Бирска, Стерлитамакского и Кугарчинского районов.

Несколько выходцев из Башкирии погибли в ходе проведения СВО. Об этом сообщили администрации городов и чиновники.

Рита Самигуллина, глава администрации Стерлитамакского района, рассказала о прощании с Юрием Поляковым. Траурная церемония прошла 15 февраля.

В городе Отрадный Самарской области похоронили Сергея Мурзакова, уроженца деревни Сирбай Кугарчинского района, сообщает городская газета «Рабочая Трибуна». Сергей родился 1 марта 1980 года. Он проходил срочную службу в пограничных войсках. В 2008 году служил по контракту в Чеченской республики на должности механика-водителя. В 2011 году переехал в Самарскую область, в город Отрадный, где устроился на работу водителем. 1 ноября 2023 года вновь заключил контракт с ВС РФ. Погиб боец 14 декабря 2023 года в районе села Работино Запорожской области. Посмертно удостоен ордена Мужества.

Власти города Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа сегодня сообщили о гибели Андрея Денежкина. Он родился в городе Бирск Республики Башкортостан, где и будет похоронен.

Участника СВО из Башкирии похоронили спустя 2 месяца после гибели
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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров
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