Несколько уроженцев Башкирии погибли на СВО

В городе Отрадный Самарской области похоронили Сергея Мурзакова, уроженца деревни Сирбай Кугарчинского района, сообщает городская газета «Рабочая Трибуна». Сергей родился 1 марта 1980 года. Он проходил срочную службу в пограничных войсках. В 2008 году служил по контракту в Чеченской республики на должности механика-водителя. В 2011 году переехал в Самарскую область, в город Отрадный, где устроился на работу водителем. 1 ноября 2023 года вновь заключил контракт с ВС РФ. Погиб боец 14 декабря 2023 года в районе села Работино Запорожской области. Посмертно удостоен ордена Мужества.