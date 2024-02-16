Мошенник обещал жениться на жительнице Башкирии и пропал

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Аферист изучил социальные сети одинокой потерпевшей и начал общение с ней. Во время переписки он заявил, что является иностранцем и служит в Сирии. Зацепило девушку обещание жениться на ней.
Мужчина добавил, что имеет большое состояние в долларовом эквиваленте. Однако $100 тысяч можно провезти только через почту. Для этого потерпевшей пришлось заплатить 95 тысяч рублей за вымышленные налоги.
Когда в очередном сообщении пришёл запрос на уплату сборов, уроженка Башкирии опомнилась и обратилась в полицию. Жительниц региона просят не переводить деньги незнакомцам, кем бы они не представлялись.