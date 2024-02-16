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Published Сегодня, 15:50

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Updated Сегодня, 15:53

Жительница Башкирии хотела замуж за иностранца и отдала деньги аферисту

Мошенник обещал жениться на жительнице Башкирии и пропал

16 февраля 2024, 15:50
Фото: 1MI

Жительница Башкирии хотела замуж за иностранца и отдала деньги аферисту

В Башкортостане 35-летняя женщина так хотела замуж, что наткнулась на мошенника. «Принц на белом коне» обманул жительницу Кумертау на 95 тысяч рублей. Но мог и больше, если бы она не опомнилась.

Аферист изучил социальные сети одинокой потерпевшей и начал общение с ней. Во время переписки он заявил, что является иностранцем и служит в Сирии. Зацепило девушку обещание жениться на ней.

Мужчина добавил, что имеет большое состояние в долларовом эквиваленте. Однако $100 тысяч можно провезти только через почту. Для этого потерпевшей пришлось заплатить 95 тысяч рублей за вымышленные налоги.

Когда в очередном сообщении пришёл запрос на уплату сборов, уроженка Башкирии опомнилась и обратилась в полицию. Жительниц региона просят не переводить деньги незнакомцам, кем бы они не представлялись.

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#Общество#Мошенничество#Башкортостан#Туймазы#Марина Шорина
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