Мошенник обещал жениться на жительнице Башкирии и пропал

Жительница Башкирии хотела замуж за иностранца и отдала деньги аферисту

В Башкортостане 35-летняя женщина так хотела замуж, что наткнулась на мошенника. «Принц на белом коне» обманул жительницу Кумертау на 95 тысяч рублей. Но мог и больше, если бы она не опомнилась.