Массовое ДТП спровоцировало пробки на проспекте в Уфе

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Неизвестно, сколько именно и какие автомобили столкнулись на участке. Однако в результате аварии перекрыты все полосы движения в сторону города. Маршруты из Затона и пригорода будут ехать по объездной — через Затонское шоссе.
Также возможны задержки в отправлениях, пока не закончатся процессуальные мероприятия на месте аварии. На момент публикации материала, судя по картам сервиса «Яндекс», пробок на участке нет.
На этой неделе жители Уфы стояли в 10-балльных пробках как утром, так и вечером. Жители некоторых районов из-за этого требовали объявить выходной.