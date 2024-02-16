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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Массовое ДТП спровоцировало пробки на проспекте в Уфе

Массовое ДТП спровоцировало пробки на проспекте в Уфе

16 февраля 2024, 16:13
Фото: «Башавтотранс»
Сегодня вечером, 16 февраля, на проспекте Дружбы народов случилось массовое ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУП «Башавтотранс».

Неизвестно, сколько именно и какие автомобили столкнулись на участке. Однако в результате аварии перекрыты все полосы движения в сторону города. Маршруты из Затона и пригорода будут ехать по объездной — через Затонское шоссе.

Также возможны задержки в отправлениях, пока не закончатся процессуальные мероприятия на месте аварии. На момент публикации материала, судя по картам сервиса «Яндекс», пробок на участке нет.

На этой неделе жители Уфы стояли в 10-балльных пробках как утром, так и вечером. Жители некоторых районов из-за этого требовали объявить выходной.

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#Происшествия#Уфа#ДТП#Башавтотранс#Пробка#Марина Шорина
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