К Уфе хотят протянуть канатную дорогу длиной более 10 километров

По данным сервиса проверки контрагентов Ruspofile, ООО «СтройАльфа» зарегистрирована в 2017 году в Уфе. Фирма принадлежат Владиславе Борисовой, до 2020 года владевшей крымской организацией «Лидерстрой», которая ликвидирована. В последний раз финансовая отчётность компании публиковалась в 2021 году — показатели прибыли и выручки равнялись нулю.