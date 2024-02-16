К Уфе хотят протянуть канатную дорогу длиной более 10 километров

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Телеканал UTV сообщил о планах городских властей построить канатную дорогу от Телецентра до села Нижегородка Уфимского района.
По сообщению СМИ, проект сооружения разработан по заказу ООО «СтройАльфа». Корреспондент Mkset.ru получил подтверждение о существовании проекта в пресс-службе мэрии Уфы. Там заявили, что документация по планировке территории для размещения канатной дорогу находится на стадии разработки.
— Размещение проектируемой канатной дороги протяженностью 12 652 м предполагается на 23 опорах от улицы Пятигорской в Кировском районе Уфы до села Нижегородка муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
Проект прошёл рассмотрение Главархитектуры Уфы, но возвращён на доработку. Документация о планировке разрабатывается на основании решения министерства строительства Башкирии.
По данным сервиса проверки контрагентов Ruspofile, ООО «СтройАльфа» зарегистрирована в 2017 году в Уфе. Фирма принадлежат Владиславе Борисовой, до 2020 года владевшей крымской организацией «Лидерстрой», которая ликвидирована. В последний раз финансовая отчётность компании публиковалась в 2021 году — показатели прибыли и выручки равнялись нулю.
На вопрос о других направлениях для строительства канатной дороги в мэрии рассказали, что таковых на данный момент в рассмотрение не поступали.
Городские власти довольно часто заявляют об обновлении транспортной инфраструктуры, однако до реализации дело доходит не всегда.