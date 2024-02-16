Горела открытым пламенем: В Башкирии загорелся автомобиль скорой помощи

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:49
В Стерлитамаке на ходу автомобиль скорой помощи. В салоне автомобиля на момент возгорания находились три человека, в числе которых пациент. К счастью, никто не пострадал.
— В 4 часу ночи 16 февраля пожарные МЧС России и Госкомитета РБ по ЧС тушили «буханку», которая уже горела открытым пламенем, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по РБ.
До прибытия огнебоцев самостоятельно эвакуировались 3 чел, из них 1 фельдшер и 1 пациент убыли попутным транспортом в больницу. Из автомобиля эвакуировано 2 кислородных баллона.