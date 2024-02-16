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Published Сегодня, 14:32

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Updated Сегодня, 14:34

БГМУ обзаведется общежитием за 295 млн рублей

БГМУ обзаведется общежитием за 295 млн рублей

16 февраля 2024, 14:32
Фото: 1MI
Башкирский медуниверситет решил реконструировать свой незавершенный объект на улице Летчиков, 2. Работы по адаптации здания под общежитие оценили в 295,4 млн рублей.

Согласно документам с портала госзакупок, в реконструкции нуждается западное крыло. При этом исполнитель должен будет провести обследование, инженерные изыскания и разработать проект и смету.

Четырехэтажный объект является нежилым и построен в 1985 году. Общая площадь здания достигает 3,6 тысячи квадратных метров. Там нет кровли и систем инженерного оборудования.

В перечень работ включили подготовку в виде составления плана работ, детальное обследование строительных конструкций и получение заключений. Самыми дорогим станет строительство, на которое выделяют 241 млн рублей, остальные средства распределили по другим этапам.

Корпус перешел БГМУ в 2007 году, сейчас в одном крыле работает учебно-лабораторный центр и базируется кафедра экономической фармации. Остальная часть заброшена.

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#Общество#Уфа#Реконструкция#Госзакупки#БГМУ#Общежитие#Марина Шорина
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