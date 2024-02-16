БГМУ обзаведется общежитием за 295 млн рублей

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Согласно документам с портала госзакупок, в реконструкции нуждается западное крыло. При этом исполнитель должен будет провести обследование, инженерные изыскания и разработать проект и смету.
Четырехэтажный объект является нежилым и построен в 1985 году. Общая площадь здания достигает 3,6 тысячи квадратных метров. Там нет кровли и систем инженерного оборудования.
В перечень работ включили подготовку в виде составления плана работ, детальное обследование строительных конструкций и получение заключений. Самыми дорогим станет строительство, на которое выделяют 241 млн рублей, остальные средства распределили по другим этапам.
Корпус перешел БГМУ в 2007 году, сейчас в одном крыле работает учебно-лабораторный центр и базируется кафедра экономической фармации. Остальная часть заброшена.