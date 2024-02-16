Белоусов: В прошлом году МСП продали госкомпаниям товаров и услуг на 8 трлн руб

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Для сравнения: прирост объема закупок у предприятий малого и среднего бизнеса к 2022 году составил 13,5%, пишут «Ведомости».
«Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков — одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках профильного нацпроекта. Объем поставляемых малыми и средними предприятиями товаров и услуг по 223-ФЗ последовательно растет», — рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его данным, итоги 2023 года стали рекордными для всего периода действия квоты на закупки у МСП. Общая сумма закупок составила почти восемь триллионов рублей. Одновременно идет процесс решения задач по увеличению числа предпринимателей, которые рассматривают закупки как один из рынков сбыта. За год число таких представителей бизнеса достигло 213 тысяч, подытожил Белоусов.
«Четыре из пяти договоров крупнейших заказчиков в 2023 году было заключено с МСП-поставщиками. Сформировался тренд на активизацию закупок производственной продукции у малого и среднего бизнеса», — подытожил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он напомнил также, что в госкомпаниях активно внедряют меры, направленные на импортозамещение, чтобы не связывать себя договорами с европейскими и американскими поставщиками оборудования и деталей к ним. Таким образом, в общем объеме закупок у МСП около 4,3 триллиона рублей приходится на продукцию производственного назначения, добавил Исаевич.
Лидируют по объему закупок среди ведущих заказчиков малого и среднего бизнеса такие крупные игроки рынка, как РЖД, «Аэрофлот», «Ростелеком», «Россети».
Наиболее значимые объемы закупок пришлись на продукцию обрабатывающих производств (2,45 триллиона рублей), сооружения и строительные работы (1,9 триллиона), услуги, которые предоставляют в научной, инженерно-технической и профессиональной сферах (401 миллиард рублей).
Среди регионов о наиболее высоких объемах закупок у МСП-поставщиков отчитались в Москве (2,1 триллиона рублей), Санкт-Петербурге (682 миллиарда), Московской области (362 миллиарда), а также Свердловской области и Татарстане (256 миллиардов и 192 миллиарда рублей соответственно).