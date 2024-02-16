Белоусов: В прошлом году МСП продали госкомпаниям товаров и услуг на 8 трлн руб

«Развитие системы закупок и обеспечение участия в них МСП-поставщиков — одна из важнейших мер господдержки, реализуемых в рамках профильного нацпроекта. Объем поставляемых малыми и средними предприятиями товаров и услуг по 223-ФЗ последовательно растет», — рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. По его данным, итоги 2023 года стали рекордными для всего периода действия квоты на закупки у МСП. Общая сумма закупок составила почти восемь триллионов рублей. Одновременно идет процесс решения задач по увеличению числа предпринимателей, которые рассматривают закупки как один из рынков сбыта. За год число таких представителей бизнеса достигло 213 тысяч, подытожил Белоусов.