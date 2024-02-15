Врач Тарадеева: Зимой человек в среднем набирает 5-10% от общего веса

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Большинство людей также снижает физическую активность и меньше получает радость от окружающей среды, что может привести к перееданию, пишут «Известия».
Небольшой прибавки в весе зимой считается нормой. Но если человек за зиму набрал более 10% от своего нормального веса, это уже повод обратиться к врачу-терапевту. Метаболизм зависит от генетики, образа жизни и других факторов. В холодное время года можно ускорить обменные процессы, следуя распорядку дня и правильному питанию. Отказываться от калорий или прибегать к экстремальным диетам не рекомендуется, так как это может замедлить обмен веществ и нарушить метаболизм.
Для поддержания формы или похудения зимой важно одеваться по погоде, чтобы не чувствовать холода и не прибегать к еде для согревания. Рекомендуется заниматься физической активностью, делать прогулки или заниматься спортом. После тренировок не следует переедать, а лишь восполнить дефицит калорий. Важно также поддерживать правильный режим сна и пить достаточное количество воды.
Тарадеева предложила следующие рекомендации для зимнего периода: распределить время труда и отдыха, спать не менее 7-8 часов в день, питаться небольшими порциями 3-5 раз в день, предпочитать горячие напитки без добавления сахара, увеличить потребление белка, одеваться по погоде и предпочитать натуральные ткани.