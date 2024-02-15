Врач Тарадеева: Зимой человек в среднем набирает 5-10% от общего веса

Небольшой прибавки в весе зимой считается нормой. Но если человек за зиму набрал более 10% от своего нормального веса, это уже повод обратиться к врачу-терапевту. Метаболизм зависит от генетики, образа жизни и других факторов. В холодное время года можно ускорить обменные процессы, следуя распорядку дня и правильному питанию. Отказываться от калорий или прибегать к экстремальным диетам не рекомендуется, так как это может замедлить обмен веществ и нарушить метаболизм.