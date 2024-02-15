В Уфе судью, обязавшего выплатить 31 млн Фатхулле Исхакову, лишили полномочий

Пенсионер Фатхулла Исхаков провел 13 лет в колонии строгого режима после обвинений в убийстве трех человек. Однако в мае прошлого года Верховный суд РФ признал его право на реабилитацию и отменил приговор по этому делу. Исхаков подал гражданский иск к Министерству финансов России, в котором просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 450 млн рублей.