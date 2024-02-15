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В Уфе судью Ильдара Сайфуллина привлекли к дисциплинарной ответственности

В Уфе судью, обязавшего выплатить 31 млн Фатхулле Исхакову, лишили полномочий

15 февраля 2024, 11:05
Фото: 1MI

В Уфе судью Ильдара Сайфуллина привлекли к дисциплинарной ответственности

Об этом сообщает Ъ-Уфа со ссылкой на Верховный суд РБ.

Квалификационная коллегия судей (ККС) Башкирии удовлетворила обращение регионального совета судей о привлечении заместителя председателя Ленинского райсуда Уфы Ильдара Сайфуллина к дисциплинарной ответственности.

В настоящий момент судейские полномочия Ильдара Сайфуллина в соответствии с решением коллегии прекращены досрочно. Он лишен шестого квалификационного класса.

По данным издания, бывший судья был привлечен к административной ответственности за «несоблюдение требований Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“ и Кодекса судейской этики».

Отметим, что в сентябре прошлого года Ильдар Сайфуллин обязал региональный Минфин выплатить 86-летнему Фатхулле Исхакову 31,6 млн рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. В декабре прошлого года стало известно, что верховный суд республики постановил снизить размер компенсации до двух млн рублей.

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Пенсионер Фатхулла Исхаков провел 13 лет в колонии строгого режима после обвинений в убийстве трех человек. Однако в мае прошлого года Верховный суд РФ признал его право на реабилитацию и отменил приговор по этому делу. Исхаков подал гражданский иск к Министерству финансов России, в котором просил взыскать компенсацию морального вреда в размере 450 млн рублей.

#Общество#Уголовное дело#Компенсации#Верховный суд#Решение суда#Новости Башкирии#Преступление#Азамат Нухов#Судья
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