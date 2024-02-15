В Учалах горит дом

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
О возгорании стало известно около часа назад. По данным пользователей соцсетей, пожар случился в частном двухэтажном доме с мансардой на улице Молодежная. Огнем охвачена кровля.
На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие на пожаре. На месте работают сотрудники 24 ПСЧ. Подробности уточняются.
В комментариях пользователи сочувствовали согражданам. Они подумали, что хозяев в доме не было — вероятно, они находились на работе.
«Какое горе. хоть бы без жертв»;
«Едешь домой и видишь свой горящий дом, очень жаль», — написали жители Учал.
Накануне пожар случился в помещении иконной мастерской на Лесопильной в Уфе. Объект у Крестовоздвиженского храма горел на площади 10 «квадратов».