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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Башкирии огонь охватил крышу дома

В Учалах горит дом

15 февраля 2024, 15:26
Фото: Говорит и показывает Учалы

В Башкирии огонь охватил крышу дома

В башкирском городе Учалы горит частный дом. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Говорит и показывает Учалы» во «ВКонтакте».

О возгорании стало известно около часа назад. По данным пользователей соцсетей, пожар случился в частном двухэтажном доме с мансардой на улице Молодежная. Огнем охвачена кровля.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие на пожаре. На месте работают сотрудники 24 ПСЧ. Подробности уточняются.

В комментариях пользователи сочувствовали согражданам. Они подумали, что хозяев в доме не было — вероятно, они находились на работе.

«Какое горе. хоть бы без жертв»;
«Едешь домой и видишь свой горящий дом, очень жаль», — написали жители Учал.

Накануне пожар случился в помещении иконной мастерской на Лесопильной в Уфе. Объект у Крестовоздвиженского храма горел на площади 10 «квадратов».

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#Происшествия#Пожар#Башкортостан#Учалы#Марина Шорина
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