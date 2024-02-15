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Ночной дрифт в Уфе привлёк внимание полиции

В Башкирии задержали очередного дрифтёра с фейерверками

15 февраля 2024, 06:09
Фото: 1MI

Ночной дрифт в Уфе привлёк внимание полиции

Слух о ночных гонщиках Уфы дошёл и до московской полиции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале рассказала о ночном дрифте в Уфе. По её словам, экстремал «резко маневрировал, создавая аварийные ситуации».

Ирина Волк опубликовала видео того, как автомобиль «дрифтует» по одной из улиц Уфы, а из салона пассажиры автомобиля запускаются фейерверки в разные стороны. По мнению правоохранителей, экстремальная езда создавала аварийные ситуации, а водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

24-летний мужчина был задержан — его доставили в отдел полиции №3 города Уфы. «Экстремала» привлекли к административной ответственности.

Недавно водитель из Башкортостана устроил ДТП в центре Казани.

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#Происшествия#Город#Видео#Уфа#ГИБДД#Дороги#Идэль Гумеров
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