В Башкирии задержали очередного дрифтёра с фейерверками

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале рассказала о ночном дрифте в Уфе. По её словам, экстремал «резко маневрировал, создавая аварийные ситуации».
Ирина Волк опубликовала видео того, как автомобиль «дрифтует» по одной из улиц Уфы, а из салона пассажиры автомобиля запускаются фейерверки в разные стороны. По мнению правоохранителей, экстремальная езда создавала аварийные ситуации, а водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.
24-летний мужчина был задержан — его доставили в отдел полиции №3 города Уфы. «Экстремала» привлекли к административной ответственности.
Недавно водитель из Башкортостана устроил ДТП в центре Казани.