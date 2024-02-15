В Башкирии задержали очередного дрифтёра с фейерверками

Ирина Волк опубликовала видео того, как автомобиль «дрифтует» по одной из улиц Уфы, а из салона пассажиры автомобиля запускаются фейерверки в разные стороны. По мнению правоохранителей, экстремальная езда создавала аварийные ситуации, а водитель нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.