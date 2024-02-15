Ульяновская фирма организует официальные мероприятия мэрии Уфы

В аукционе участвовали три фирмы, при этом все они предложили за работы меньшие суммы — 6,8 млн рублей и 7,3 млн рублей. Начальная цена контракта достигала 7,5 млн рублей. Неизвестно, почему оппоненты «Коннекта» проиграли в конкурсе.