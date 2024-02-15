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Ульяновская фирма организует официальные мероприятия мэрии Уфы

Ульяновская фирма организует официальные мероприятия мэрии Уфы

15 февраля 2024, 15:58
Фото: 1MI
Проведение официальных мероприятий для администрации Уфы подешевело на 150 тысяч рублей. Их организует ООО «Коннект» из Ульяновска. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В аукционе участвовали три фирмы, при этом все они предложили за работы меньшие суммы — 6,8 млн рублей и 7,3 млн рублей. Начальная цена контракта достигала 7,5 млн рублей. Неизвестно, почему оппоненты «Коннекта» проиграли в конкурсе.

От исполнителя нужно будет до конца 2024 года организовывать официальные мероприятия мэрии Уфы. В стоимость входит транспортное и экскурсионное обслуживание, работа переводчиков, питание участников и поставка сувенирной продукции.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Коннект» существует с 2015 года. Компания занимается организацией отдыха и развлечений, а бенефициаром указан Заур Насиров. В 2022 году выручка фирмы составила 522,87 млн рублей, при этом чистая прибыль была лишь 8,09 млн руб.

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#Общество#Уфа#Администрация Уфы#Госзакупки#Праздничные мероприятия#Марина Шорина
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