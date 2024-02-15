Стала известна судьба многострадального кинотеатра «Искра» в Уфе

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В здании кинотеатра «Искра» может появиться термальный комплекс. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на «Компанию ГДК», владеющую сооружением.
Напомним, несколько дней назад стало известно о новом собственнике «Искры». Прежние хозяева — фирмы «Флейм» и «Лира» — проходят процедуру банкротства. Теперь сооружение принадлежит ООО «Компания ГДК», которая выкупила его за 120 млн рублей (при начальной цене в 140 млн рублей). Также фирме досталось право аренды земельного участка площадью 4,5 тыс кв метров.
За время владения «Флеймом» и «Лирой», кинотеатр успел подвергнуться пожару и возможной потере статуса объекта культурного наследия — в декабре 2023 года экспертиза решила, что здание якобы не имеет эстетической, архитектурной, исторической, научно-технической, социальной, этнологической и градостроительной ценности.
По словам директора «Компании ГДК» Дарьи Королёвой, чьи слова приводит «Коммерсантъ-Уфа», вместо кинотеатра может появиться либо термальный комплекс, либо «современный семейный центр спорта и развлечений». Подробности проектов не уточняется, известно, что новые владельцы готовы к сотрудничеству «с местными и федеральными операторами».
ООО «Компания ГДК» зарегистрирована всего за 8 дней до повторного объявления торгов 17 января 2024 года и принадлежит Бронеславе Мозырской и Раушание Кильдебековой. Основным видом деятельности является «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе». Госпожа Кильдебекова владеет ООО «БК-Бетон», занимающейся производством товарного бетона, ранее ей принадлежали ООО «Лев» и ООО «Умный дом».