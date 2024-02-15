Стала известна судьба многострадального кинотеатра «Искра» в Уфе

Напомним, несколько дней назад стало известно о новом собственнике «Искры». Прежние хозяева — фирмы «Флейм» и «Лира» — проходят процедуру банкротства. Теперь сооружение принадлежит ООО «Компания ГДК», которая выкупила его за 120 млн рублей (при начальной цене в 140 млн рублей). Также фирме досталось право аренды земельного участка площадью 4,5 тыс кв метров.