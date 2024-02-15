Содержание трех резиденций Радия Хабирова обойдется бюджету Башкирии в 5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
На содержание трех резиденций Радия Хабирова из республиканского бюджета выделят до 5 млн рублей. Речь идет о двух объектах площадью 19 тыс. и 9 тыс. кв. м по адресам ул. Зорге, 55 и Пушкина, 103/1 в Уфе. Третий объект площадью 430 тыс. кв. м находится в Кармаскалинском районе республики. Суммарная площадь трех объектов составляет порядка 458 тысяч кв. м.
Согласно информации на портале госзакупок, исполнитель до конца текущего года должен будет обеспечивать уход за вышеупомянутыми объектами. В частности, в его обязанности входит обработка дорожек противогололедными реагентами, а также уборка наледи до брусчатки и вывоз снега.
Также ему предстоит ухаживать на зелеными имеющимися на территории объектов зелеными насаждениями. Исполнителю нужно будет поливать и удобрять деревья и кустарники, обрезать кроны, проводить замену больных деревьев на новые, собирать опавшую листву. Обязанности включают в себя также и уход за газонами и цветниками, чистку урн и покраску скамеек при наличии необходимости.
Итоги аукциона подведут 28 февраля.