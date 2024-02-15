Содержание трех резиденций Радия Хабирова обойдется бюджету Башкирии в 5 млн рублей

Также ему предстоит ухаживать на зелеными имеющимися на территории объектов зелеными насаждениями. Исполнителю нужно будет поливать и удобрять деревья и кустарники, обрезать кроны, проводить замену больных деревьев на новые, собирать опавшую листву. Обязанности включают в себя также и уход за газонами и цветниками, чистку урн и покраску скамеек при наличии необходимости.