Самолет, вылетевший из Уфы, столкнулся с неполадками на взлетно-посадочной полосе

Напомним, ранее самолет, выполнявший рейс Москва (Шереметьево) — Уфа вынужден был прервать взлет из-за промедления начала разбега после разрешения на взлет. Помимо этого, трудности создало другое воздушное судно, заходившее на посадку на параллельную взлетно-посадочную полосу.