Самолет, вылетевший из Уфы, столкнулся с неполадками на взлетно-посадочной полосе

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
У самолета, вылетевшего из международного аэропорта Уфы, замерзла передняя стойка шасси. Речь идет о пассажирском самолете В-738, выполнявшем рейс UTA 422 Уфа — Витим (Якутия). Эксплуатант — авиакомпания Utair.
Экипаж воздушного судна доложил об этом в процессе руления на взлетно-посадочной полосе. Несмотря не неполадки, посадка прошла успешно. Освобождение полосы буксировкой также прошло успешно.
Напомним, ранее самолет, выполнявший рейс Москва (Шереметьево) — Уфа вынужден был прервать взлет из-за промедления начала разбега после разрешения на взлет. Помимо этого, трудности создало другое воздушное судно, заходившее на посадку на параллельную взлетно-посадочную полосу.