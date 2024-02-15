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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

У самолета, вылетевшего из международного аэропорта Уфы, замерзла стойка шосси

Самолет, вылетевший из Уфы, столкнулся с неполадками на взлетно-посадочной полосе

15 февраля 2024, 09:53
Фото: 1MI

У самолета, вылетевшего из международного аэропорта Уфы, замерзла стойка шосси

Подробности сообщает телеграм-канал Aviaincident.

У самолета, вылетевшего из международного аэропорта Уфы, замерзла передняя стойка шасси. Речь идет о пассажирском самолете В-738, выполнявшем рейс UTA 422 Уфа — Витим (Якутия). Эксплуатант — авиакомпания Utair.

Экипаж воздушного судна доложил об этом в процессе руления на взлетно-посадочной полосе. Несмотря не неполадки, посадка прошла успешно. Освобождение полосы буксировкой также прошло успешно.

Напомним, ранее самолет, выполнявший рейс Москва (Шереметьево) — Уфа вынужден был прервать взлет из-за промедления начала разбега после разрешения на взлет. Помимо этого, трудности создало другое воздушное судно, заходившее на посадку на параллельную взлетно-посадочную полосу.

#Происшествия#Уфа#Аэропорт#Новости Уфы#Самолет#Азамат Нухов
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