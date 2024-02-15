РЭО: Производители будут вести форму для учета вторсырья с 2025 года

Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что к 2030 году доля вторсырья в производстве продукции должна составлять не менее 40% в строительстве, не менее 34% в промышленности и не менее 50% в сельском хозяйстве. Для контроля над образованием вторсырья в настоящее время разрабатывается система мониторинга, которая начнет работать по всей стране с 2025 года.