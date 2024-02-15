РЭО: Производители будут вести форму для учета вторсырья с 2025 года

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Форма разработана Российским экологическим оператором (РЭО) совместно с Минпромторгом России в рамках реализации программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». В соответствии с этой программой каждый год производители вторсырья и/или промышленной продукции с его использованием должны представлять данные в Минпромторг России, передает 56orb.ru.
Глава РЭО Денис Буцаев заявил, что к 2030 году доля вторсырья в производстве продукции должна составлять не менее 40% в строительстве, не менее 34% в промышленности и не менее 50% в сельском хозяйстве. Для контроля над образованием вторсырья в настоящее время разрабатывается система мониторинга, которая начнет работать по всей стране с 2025 года.
Пока идет формирование списка конкретных видов продукции и материалов, чтобы упростить процесс учета вторсырья и создать систему государственного статистического наблюдения за его образованием. Этот перечень формируется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, который был утвержден Росстандартом в декабре 2023 года.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский сказал, что форма статистического наблюдения позволит отрасли обращения с отходами получать актуальную информацию о востребованности вторсырья при производстве продукции и материалов. Благодаря этому можно будет оперативно получать данные об объемах использования вторичного сырья в стране.