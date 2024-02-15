mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Объем господдержки МСП из модной индустрии вырос на 44% — до 35,9 млрд рублей

Объем господдержки МСП из модной индустрии вырос на 44% — до 35,9 млрд рублей

15 февраля 2024, 13:24
Фото: Изображение Midjourney
В 2023 году российские производители одежды, ткани и изделий из кожи получили финансовую поддержку в размере 35,9 миллиарда рублей. Это было осуществлено в рамках программы льготного кредитования и поручительства национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Объем финансовой поддержки увеличился на 44% по сравнению с предыдущим годом. Спрос на льготное кредитование также вырос более чем в два раза по сравнению с досанкционным 2021 годом, сообщает ТАСС.

Наибольший объем средств привлекли предприниматели из Москвы — 7,16 миллиарда рублей. За ними следуют компании из Подмосковья, которые получили 4,26 миллиарда рублей, Ивановской области — 3,9 миллиарда рублей, Санкт-Петербурга — 1,85 миллиарда рублей и Свердловской области — 1,44 миллиарда рублей.

Интерес к отечественным брендам одежды растет, и вместе с этим увеличивается спрос предпринимателей на дополнительное льготное финансирование. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что бизнес ищет средства для расширения производства, включая приобретение оборудования и материалов.

Исаевич также отметил, что, помимо финансовой поддержки, предприниматели могут получить помощь в продвижении своей продукции через специальный проект Корпорации МСП под названием «МСП шьет».

Подпишитесь
Чиновников в Башкирии вновь предлагают освободить от ответственности за коррупцию
Вчера, 07:44
Уфимка заплатила почти миллион рублей за снятие порчи
Вчера, 16:07
Жители ещё одной «отдалённой территории» Уфы пожаловались на вырубку леса
Вчера, 11:32
За ночную дискотеку уфимец пойдет в армию
Вчера, 13:58
В Уфе произошел пожар рядом со зданием церкви
Вчера, 09:54
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
Сегодня, 10:47