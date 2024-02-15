Объем господдержки МСП из модной индустрии вырос на 44% — до 35,9 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Объем финансовой поддержки увеличился на 44% по сравнению с предыдущим годом. Спрос на льготное кредитование также вырос более чем в два раза по сравнению с досанкционным 2021 годом, сообщает ТАСС.
Наибольший объем средств привлекли предприниматели из Москвы — 7,16 миллиарда рублей. За ними следуют компании из Подмосковья, которые получили 4,26 миллиарда рублей, Ивановской области — 3,9 миллиарда рублей, Санкт-Петербурга — 1,85 миллиарда рублей и Свердловской области — 1,44 миллиарда рублей.
Интерес к отечественным брендам одежды растет, и вместе с этим увеличивается спрос предпринимателей на дополнительное льготное финансирование. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он отметил, что бизнес ищет средства для расширения производства, включая приобретение оборудования и материалов.
Исаевич также отметил, что, помимо финансовой поддержки, предприниматели могут получить помощь в продвижении своей продукции через специальный проект Корпорации МСП под названием «МСП шьет».