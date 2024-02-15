«Неприятный запах до боли в груди»: воздух в Уфе наполнился вредными газами

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Житель Уфы пожаловался на «неприятный химический запах» в районе Зелёной роще. По мнению Александра, причина кроется в выбросах с промышленных предприятий, находящихся в северной части столицы. Информацию о загрязнении воздуха подтвердили в министерстве экологии.
Александр написал комментарий под записью Радия Хабирова в соцсети «ВКонтакте»:
— Радий Фаритович, вчера вечером в Зелёной роще (Уфа) был неприятный химический запах в воздухе, до боли в груди… Ветер северный — несложно догадаться, что это были выбросы с промышленных предприятий, находящихся в северной части города. Обратился в экстренные службы по тел. 112. Когда Вы уже возьмёте экологию в республике под свой контроль?
На его комментарий отреагировал замминистра экологии и природопользования Антон Гладышев. Он написал, что 14 февраля действительно выявлено превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.
Mkset.ru ознакомился с отчётами на сайте министерства экологии, подготовленными Башгидрометцентром.
Выяснилось, что за два дня до этого пост наблюдения за загрязнением (ПНЗ) атмосферного воздуха выявил повышенную концентрацию изопропилбензола.
Изопропилбензол известен также как кумол. Его применяют в качестве добавки в производство топлива для повышения октанового числа. Он является токсичным веществом и наркотиком, а его высокая концентрация вредит печени. По мнению учёных, вдыхание паров этого вещества может привести к онкологии.
На ПНЗ №17 возле Телецентра содержание этого вещества оказалось в 2,2 раза выше предельно допустимой концентрации. А автоматические станции контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА) выявили повышенное содержание пыли — в 1,1 раз на севере Уфы и в 3,1 раз в районе озера Кашкадан.