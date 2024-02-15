«Неприятный запах до боли в груди»: воздух в Уфе наполнился вредными газами

Изопропилбензол известен также как кумол. Его применяют в качестве добавки в производство топлива для повышения октанового числа. Он является токсичным веществом и наркотиком, а его высокая концентрация вредит печени. По мнению учёных, вдыхание паров этого вещества может привести к онкологии.