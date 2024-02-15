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Неадекватный мужчина может сесть в тюрьму за угрозы прохожим в Башкирии

Неадекватный мужчина может сесть в тюрьму за угрозы прохожим в Башкирии

15 февраля 2024, 14:39
Фото: 1MI
В Стерлитамаке неадекватный полураздетый мужчина вышел через окно и напал на прохожих. Соответствующая информация сообщается UTV.

Инцидент случился днем 7 февраля на улице Гоголя. Жители пожаловались на дебошира, который выпрыгнул со второго этажа и без верхней одежды приставал к прохожим. Он провоцировал их на конфликт — в результате двое отреагировали, и завязалась драка.

Когда прибыли правоохранители, мужчина оказывал сопротивление. В МВД по Башкирии заявили, что задержанный ранее уже был судим. Полицейским пришлось привлекать к работе медиков.

Участковый составил на мужчину административный протокол за мелкое хулиганство. Также в отношении него возбуждено несколько уголовных дел за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

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