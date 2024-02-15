Неадекватный мужчина может сесть в тюрьму за угрозы прохожим в Башкирии

Инцидент случился днем 7 февраля на улице Гоголя. Жители пожаловались на дебошира, который выпрыгнул со второго этажа и без верхней одежды приставал к прохожим. Он провоцировал их на конфликт — в результате двое отреагировали, и завязалась драка.