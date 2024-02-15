Неадекватный мужчина может сесть в тюрьму за угрозы прохожим в Башкирии

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Инцидент случился днем 7 февраля на улице Гоголя. Жители пожаловались на дебошира, который выпрыгнул со второго этажа и без верхней одежды приставал к прохожим. Он провоцировал их на конфликт — в результате двое отреагировали, и завязалась драка.
Когда прибыли правоохранители, мужчина оказывал сопротивление. В МВД по Башкирии заявили, что задержанный ранее уже был судим. Полицейским пришлось привлекать к работе медиков.
Участковый составил на мужчину административный протокол за мелкое хулиганство. Также в отношении него возбуждено несколько уголовных дел за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.