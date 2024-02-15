На севере Уфы трамвай протаранил автобус «Башавтотранса»

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Черниковке столкнулись автобус «Башавтотранса» и трамвай. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По оперативной информации, утром в МЧС Башкирии поступило сообщение о ДТП с участием 2 пассажирских машин — трамвая и автобуса, осуществлявшего рейс по маршруту №69. Они столкнулись на перекрёстке улиц Нежинская и Ульяновых в Черниковке.
В аварии пострадали 5 человек, 2 из которых — дети. 3 человека доставлены с травмами в больницу, 2 медики отпустили на амбулаторное лечение.
На месте работают сотрудники ДПС и МЧС.