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Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Трамвай и автобус не поделили поворот на севере Уфы, пострадали пассажиры

На севере Уфы трамвай протаранил автобус «Башавтотранса»

15 февраля 2024, 06:26
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Трамвай и автобус не поделили поворот на севере Уфы, пострадали пассажиры

В числе пострадавших — дети.

В Черниковке столкнулись автобус «Башавтотранса» и трамвай. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По оперативной информации, утром в МЧС Башкирии поступило сообщение о ДТП с участием 2 пассажирских машин — трамвая и автобуса, осуществлявшего рейс по маршруту №69. Они столкнулись на перекрёстке улиц Нежинская и Ульяновых в Черниковке.

В аварии пострадали 5 человек, 2 из которых — дети. 3 человека доставлены с травмами в больницу, 2 медики отпустили на амбулаторное лечение.

На месте работают сотрудники ДПС и МЧС.

#Общество#Город#Уфа#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#ДТП с автобусом#Идэль Гумеров
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