На севере Уфы трамвай протаранил автобус «Башавтотранса»

По оперативной информации, утром в МЧС Башкирии поступило сообщение о ДТП с участием 2 пассажирских машин — трамвая и автобуса, осуществлявшего рейс по маршруту №69. Они столкнулись на перекрёстке улиц Нежинская и Ульяновых в Черниковке.