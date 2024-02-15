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Доверили реформу непрофессионалам. Собрали комментарии читателей о транспорте в Уфе

Доверили реформу непрофессионалам. Собрали комментарии читателей о транспорте в Уфе

15 февраля 2024, 03:45
Фото: mkset.ru
Жители Уфы видят корни проблем в управленческих просчётах, отсутствии качественного электротранспорта, а также нехватки тёплых остановок в рабочих кварталах и низкой привлекательности транспортной системы.

За неполных 4 дня опрос Mkset.ru об общественном транспорте в Уфе собрал более 600 голосов. 26 человек проголосовали за «Свой вариант в комментариях». Собрали наиболее интересные из них.

Напомним, в голосовании о причинах транспортных проблем в Уфе большинство считает корнем проблем нехватку частных перевозчиков. Есть и те, кто думает, что городу всё же надо было строить метро.

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Первый комментарий посвящён тому, что общественный транспорт должен быть привлекательным горожанам, а водители — получать достойную зарплату. Алмаз А. написал:

— Если бы общественный транспорт ездил как часы, зарплата была нормальная у водителей, многие бы перешли на общественный транспорт.

Следующий комментатор поддержал первого оратора — Лена заявила о нехватке водителей, потому что у них «плохой график» (с 4 утра до 22 вечера). Она считает, что на выходе работники общественного транспорта получают усталость и снижение внимания, поэтому даже хорошая зарплата не помогает решить проблему нехватки водителей.

В «управленческую» плоскость перевела беседу Ирина К. По её мнению, до транспортной реформы, начатой в 2018 году, «проблем с транспортом не было от слова совсем».

— Не нужно было доверять транспортную реформу непрофессионалам. — подчеркнула Ирина К.

Такого же мнения Гульнара — транспортная реформа проведена не профессионально — нужные маршруты убрали, а введённые не «ходят» по утверждённому графику.

Ольга оказалась недовольна организацией общественного транспорта — маршруты не продуманы, количество автобусов критически мало.

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Ряд пользователей высказались о том, что виновником транспортных проблем является Радий Хабиров, который не смог создать альтернативную модель прежней системе, которая оказалась деформирована. Однако один из анонимных пользователей написал, что дело не только в Хабирове и его команде, а в комплексном подходе к транспорту. Он перечислил ряд недостатков транспортной системы Уфы: «убитый» электротранспорт, отсутствие альтернатив в виде метро, скоростных маршрутов с выделенной полосой, монорельса. По его мнению, городу необходимо как минимум 4 моста над Белой и Уфимкой в северной части Уфы.

— Поигрались с регулировкой движения и бросили. В городском ГИБДД вообще представления не имеют о реверсивном движении. — анонимный пользователь.

Кроме того, большие вопросы вызывает функционирование электричек, потому что нет «нормальной» пересадочной логистики для пригородного транспорта, потому что к ним «не подъезжает ни одна маршрутка». Аноним не согласен с тем, что в городе якобы стало слишком много личного автотранспорта. По его мнению, чиновники должны давать пример своим поведением, пересев с личных авто на автобусы, потому что это «удобно, комфортно, дёшево и выгодно».

Список недостатков продолжился нехваткой тёплых остановок (такие есть только в центре Уфы, но не в рабочих кварталах), отсутствием перехватывающих парковок. Решение многих проблем упирается в деньги — аноним считает, что нынешняя управленческая команда не смогла добиться получения финансирования ни для одного из проектов, кроме «Восточного выезда».

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Пользователь КОТ считает, что «город сделали для пешеходов вместо развития транспортного сообщения», а на личное авто люди пересаживаются из-за того, что нет маршрутов в большей части проживания людей. Аккаунт с ником М. предлагает радикальное решение проблемы — пересадить городское население на общественный транспорт, а личные автомобили оставить только для тех, кто живёт загородом.

#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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