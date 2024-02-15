Доверили реформу непрофессионалам. Собрали комментарии читателей о транспорте в Уфе

Ряд пользователей высказались о том, что виновником транспортных проблем является Радий Хабиров, который не смог создать альтернативную модель прежней системе, которая оказалась деформирована. Однако один из анонимных пользователей написал, что дело не только в Хабирове и его команде, а в комплексном подходе к транспорту. Он перечислил ряд недостатков транспортной системы Уфы: «убитый» электротранспорт, отсутствие альтернатив в виде метро, скоростных маршрутов с выделенной полосой, монорельса. По его мнению, городу необходимо как минимум 4 моста над Белой и Уфимкой в северной части Уфы.