Доверили реформу непрофессионалам. Собрали комментарии читателей о транспорте в Уфе

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
За неполных 4 дня опрос Mkset.ru об общественном транспорте в Уфе собрал более 600 голосов. 26 человек проголосовали за «Свой вариант в комментариях». Собрали наиболее интересные из них.
Напомним, в голосовании о причинах транспортных проблем в Уфе большинство считает корнем проблем нехватку частных перевозчиков. Есть и те, кто думает, что городу всё же надо было строить метро.
Первый комментарий посвящён тому, что общественный транспорт должен быть привлекательным горожанам, а водители — получать достойную зарплату. Алмаз А. написал:
— Если бы общественный транспорт ездил как часы, зарплата была нормальная у водителей, многие бы перешли на общественный транспорт.
Следующий комментатор поддержал первого оратора — Лена заявила о нехватке водителей, потому что у них «плохой график» (с 4 утра до 22 вечера). Она считает, что на выходе работники общественного транспорта получают усталость и снижение внимания, поэтому даже хорошая зарплата не помогает решить проблему нехватки водителей.
В «управленческую» плоскость перевела беседу Ирина К. По её мнению, до транспортной реформы, начатой в 2018 году, «проблем с транспортом не было от слова совсем».
— Не нужно было доверять транспортную реформу непрофессионалам. — подчеркнула Ирина К.
Такого же мнения Гульнара — транспортная реформа проведена не профессионально — нужные маршруты убрали, а введённые не «ходят» по утверждённому графику.
Ольга оказалась недовольна организацией общественного транспорта — маршруты не продуманы, количество автобусов критически мало.
Ряд пользователей высказались о том, что виновником транспортных проблем является Радий Хабиров, который не смог создать альтернативную модель прежней системе, которая оказалась деформирована. Однако один из анонимных пользователей написал, что дело не только в Хабирове и его команде, а в комплексном подходе к транспорту. Он перечислил ряд недостатков транспортной системы Уфы: «убитый» электротранспорт, отсутствие альтернатив в виде метро, скоростных маршрутов с выделенной полосой, монорельса. По его мнению, городу необходимо как минимум 4 моста над Белой и Уфимкой в северной части Уфы.
— Поигрались с регулировкой движения и бросили. В городском ГИБДД вообще представления не имеют о реверсивном движении. — анонимный пользователь.
Кроме того, большие вопросы вызывает функционирование электричек, потому что нет «нормальной» пересадочной логистики для пригородного транспорта, потому что к ним «не подъезжает ни одна маршрутка». Аноним не согласен с тем, что в городе якобы стало слишком много личного автотранспорта. По его мнению, чиновники должны давать пример своим поведением, пересев с личных авто на автобусы, потому что это «удобно, комфортно, дёшево и выгодно».
Список недостатков продолжился нехваткой тёплых остановок (такие есть только в центре Уфы, но не в рабочих кварталах), отсутствием перехватывающих парковок. Решение многих проблем упирается в деньги — аноним считает, что нынешняя управленческая команда не смогла добиться получения финансирования ни для одного из проектов, кроме «Восточного выезда».
Пользователь КОТ считает, что «город сделали для пешеходов вместо развития транспортного сообщения», а на личное авто люди пересаживаются из-за того, что нет маршрутов в большей части проживания людей. Аккаунт с ником М. предлагает радикальное решение проблемы — пересадить городское население на общественный транспорт, а личные автомобили оставить только для тех, кто живёт загородом.