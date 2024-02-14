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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

Большинство жителей Уфы считает, что городу не хватает частных перевозчиков

Жители Уфы в меньше всего склонны считать виновным в транспортном хаосе наследие СССР

14 февраля 2024, 05:56
Фото: mkset.ru

Большинство жителей Уфы считает, что городу не хватает частных перевозчиков

Mkset.ru провёл опрос читателей с вопросами о причинах сложной ситуации в Уфе. Горожанам было предложено 9 вариантов, кроме того, уфимцы могли высказать собственное мнение о предпосылках текущего состояния. Большинство опрошенных корень проблем видит в нехватке частных перевозчиков.

Большинство уфимцев видит нехватку частных перевозчиков корнем транспортных проблем столицы. Такие данные следуют из опроса, проведённого Mkset.ru.

Замер общественного мнения о причинах сложной транспортной ситуации проводился с 11 по 14 февраля в телеграм-канале издания. Читателям было предложено 9 вариантов с возможностью выбрать один из них. Если предложенные варианты не устраивали участников опроса, они могли высказать своё мнение в комментариях.

Из 660 человек наибольшая часть проголосовавших выбрала вариант «Слишком мало частников» в качестве главной причины сегодняшней картины — 29% опрошенных. Четверть участников считает, что транспортная система отстаёт в своём развитии от темпов застройки города, из-за чего инфраструктура не справляется с высокой нагрузкой.

Для 12% горожан начало всех бед — решение не строить метро в Уфе. Осенью прошлого года городские власти вновь высказались о нецелесообразности строительства метрополитена.

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По 8% проголосовавших выбрали варианты «Строится мало дорог, проездов и мостов» и «Всё началось с Качкаева, убравшего трамваи с проспекта». Администрация Уфы не раз озвучивала планы по возвращению трамвайных путей на проспект Октября, однако источники финансирования и сроки реализации проекта не определены. Развитие электротранспорта прописано в Генплане Уфы до 2042 года, но пока что идея скоростного трамвая выглядит довольно эфемерной.

По 5% горожан видят причины в слишком большом количестве личного автотранспорта и отсутствии бюджетных средств в городской казне. 3% виновными считают слишком большое количество частных перевозчиков. На проектировщиков и градостроителей, заложивших основу развития Уфы в советское время, сетует только 1% опрошенных (4 голоса).

О грозящем городу транспортном коллапсе и безопасности дорожного движения мы писали ранее.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Транспорт#Опрос#Идэль Гумеров
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