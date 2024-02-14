Жители Уфы в меньше всего склонны считать виновным в транспортном хаосе наследие СССР

По 8% проголосовавших выбрали варианты «Строится мало дорог, проездов и мостов» и «Всё началось с Качкаева, убравшего трамваи с проспекта». Администрация Уфы не раз озвучивала планы по возвращению трамвайных путей на проспект Октября, однако источники финансирования и сроки реализации проекта не определены. Развитие электротранспорта прописано в Генплане Уфы до 2042 года, но пока что идея скоростного трамвая выглядит довольно эфемерной.