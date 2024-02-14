Врач рассказала, что происходит при употреблении жареной пищи

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Об этом врач-терапевт Виктория Иванова предупредила в интервью News.ru. В частности, она отметила: любители жареного страдают онкозаболеваниями, болезнями печени, диабетом или атеросклерозом чаще, чем сторонники ЗОЖ-питания. Также подобный тип кулинарной обработки чреват инфарктами и инсультами.
Опасность обработки продуктов через глубокую обжарку доктор объяснила тем, что в процессе сковороду обильно заполняют рафинированным растительным маслом с высоким содержанием бесполезных жиров. Эти жиры не только становятся причиной набора лишнего веса, но создают нагрузку на сосуды.
Вредные вещества, которые возникают в масле и продуктах при обжаривании, способны накапливаться в организме и вредить клеткам. Поэтому стоит иметь в виду: аппетитная румяная корочка на жареном продукте — сигнал об опасности этого блюда с точки зрения онконастороженных специалистов, подчеркнула терапевт Иванова.