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Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Врач рассказала, что происходит при употреблении жареной пищи

14 февраля 2024, 15:45
Любовь к пище с румяной корочкой приводит на больничную койку.

Об этом врач-терапевт Виктория Иванова предупредила в интервью News.ru. В частности, она отметила: любители жареного страдают онкозаболеваниями, болезнями печени, диабетом или атеросклерозом чаще, чем сторонники ЗОЖ-питания. Также подобный тип кулинарной обработки чреват инфарктами и инсультами.

Опасность обработки продуктов через глубокую обжарку доктор объяснила тем, что в процессе сковороду обильно заполняют рафинированным растительным маслом с высоким содержанием бесполезных жиров. Эти жиры не только становятся причиной набора лишнего веса, но создают нагрузку на сосуды.

Вредные вещества, которые возникают в масле и продуктах при обжаривании, способны накапливаться в организме и вредить клеткам. Поэтому стоит иметь в виду: аппетитная румяная корочка на жареном продукте — сигнал об опасности этого блюда с точки зрения онконастороженных специалистов, подчеркнула терапевт Иванова.

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