Врач рассказала, что происходит при употреблении жареной пищи

Вредные вещества, которые возникают в масле и продуктах при обжаривании, способны накапливаться в организме и вредить клеткам. Поэтому стоит иметь в виду: аппетитная румяная корочка на жареном продукте — сигнал об опасности этого блюда с точки зрения онконастороженных специалистов, подчеркнула терапевт Иванова.