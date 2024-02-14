Валентина Матвиенко ознакомилась с ходом реализации плана развития Норильска

«Все, что сейчас делается, — реновация жилья, обновление коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы „Чистый Норильск“ и „Чистый воздух“ — это то, что норильчане видят и ценят. Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные», — отметил Владимир Потанин. Он также добавил, что в Норильске всегда жили герои. И сейчас наступает важный для города момент, когда необходимо обеспечить достойную жизнь людям, которые трудятся и развивают Норильск как опорную арктическую территорию.