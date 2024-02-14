Валентина Матвиенко ознакомилась с ходом реализации плана развития Норильска

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
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Updated Сегодня, 18:44
Предусмотренный постановлением правительства комплексный план совместно реализуют «Норникель», федеральные и региональные власти. Общая стоимость программы составляет 120 миллиардов рублей, при этом 24 миллиарда направляют из федерального бюджета, 14,8 миллиарда рублей — из бюджета региона, 81,3 миллиарда рублей выделено «Норникелем». Об этом сообщают «Новые известия».
Особое внимание спикера Совета Федерации привлекла программа реновации жилищного фонда Норильска, где первым значимым шагом было строительство жилого комплекса «Солнечный», возведенного «Норникелем». Компания направила на реализацию проекта 1,27 миллиарда рублей, а ключи новоселам вручил Владимир Потанин в присутствии Валентины Матвиенко.
Норникель» очень много делает для социальной поддержки семей с детьми — это и отдых, и развитие спорта, и создание нормальных жилищных условий. Новые дома здесь сделаны уютно, квартиры меблированы», — порадовалась Валентина Матвиенко, добавив, что инфраструктура города становится особенно удобной для иногородних специалистов, поскольку наличие жилья является важным фактором для тех, кого приглашают на работу.
Валентине Матвиенко также представили новую транспортную модель Норильска, предполагающую массовое использование теплых остановок, удобные городские маршруты, удобный график движения пассажирского транспорта и новый парк машин. По количеству теплых остановок Норильск вышел в лидеры среди городов Арктики. «Норникель» также обеспечивает теплые остановки на производственных площадках.
Делегация посетила одну из ключевых производственных площадок «Норникеля» — Надеждинский металлургический завод (НМЗ), где парламентарии ознакомились с работой предприятия и высоко оценили прогресс флагманского экологического проекта компании — «Серной программы», старт которой был дан в прошлом году. Эта программа составляет крупнейшую часть федерального проекта «Чистый воздух», имеющую целью ослабление воздействия производства на окружающую среду. По итогам утилизации диоксида серы на первом этапе выбросы в Норильске планируют снизить на 45%. Объем инвестиций «Норникеля» в этот проект уже превысил 180 миллиардов рублей.
«Все, что сейчас делается, — реновация жилья, обновление коммунального хозяйства, решение экологических проблем, программы „Чистый Норильск“ и „Чистый воздух“ — это то, что норильчане видят и ценят. Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные», — отметил Владимир Потанин. Он также добавил, что в Норильске всегда жили герои. И сейчас наступает важный для города момент, когда необходимо обеспечить достойную жизнь людям, которые трудятся и развивают Норильск как опорную арктическую территорию.