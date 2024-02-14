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Updated Сегодня, 09:42

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Василием Михайловым

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Василием Михайловым

14 февраля 2024, 09:37
Фото: Октябрьский район Уфы
Об этом сообщает администрация Октябрьского района Уфы.

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Василием Михайловым. Военнослужащий погиб 30 января 2024 года при выполнении боевых задач.

Свои соболезнования родным и близким военнослужащего выразили депутат Курултая Сергей Мережко, замглавы администрации Октябрьского района Руслан Бикимбетов и др.

Василий Георгиевич Михайлов родился в Уфе 2 октября 1978 года. Получил образование в учебных заведениях Октябрьского района, позже был призван на военную службу. Работал на предприятиях АО УППО, ОДК — УМПО. В 2023 году начал военную службу по контракту.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Похороны участников СВО
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