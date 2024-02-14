Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
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Updated Сегодня, 09:42
В Уфе простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Василием Михайловым. Военнослужащий погиб 30 января 2024 года при выполнении боевых задач.
Свои соболезнования родным и близким военнослужащего выразили депутат Курултая Сергей Мережко, замглавы администрации Октябрьского района Руслан Бикимбетов и др.
Василий Георгиевич Михайлов родился в Уфе 2 октября 1978 года. Получил образование в учебных заведениях Октябрьского района, позже был призван на военную службу. Работал на предприятиях АО УППО, ОДК — УМПО. В 2023 году начал военную службу по контракту.
В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.