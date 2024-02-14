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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

12 человек эвакуировались из горящего здания у Крестовоздвиженского храма в Уфе

В Уфе произошел пожар рядом со зданием церкви

14 февраля 2024, 09:54
Фото: 1MI

12 человек эвакуировались из горящего здания у Крестовоздвиженского храма в Уфе

Подробности сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

Пожар произошел в помещении иконной мастерской по улице Лесопильной в Уфе. Здание, где располагались помещение коммерческой организации, находится рядом с Крестовоздвиженским храмом.

Возгорание произошло около 11:00 14 февраля на первом этаже помещения. Горение на площади 10 кв. м. удалось оперативно локализовать. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 36 человек и 12 единиц техники.

По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал. Как сообщили в МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.

#Происшествия#Город#Видео#Пожар#Новости Уфы#МЧС#Церковь#Азамат Нухов
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