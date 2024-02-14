В Уфе произошел пожар рядом со зданием церкви

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Пожар произошел в помещении иконной мастерской по улице Лесопильной в Уфе. Здание, где располагались помещение коммерческой организации, находится рядом с Крестовоздвиженским храмом.
Возгорание произошло около 11:00 14 февраля на первом этаже помещения. Горение на площади 10 кв. м. удалось оперативно локализовать. Отмечается, что к тушению пожара привлечены 36 человек и 12 единиц техники.
По предварительным данным в результате пожара никто не пострадал. Как сообщили в МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек.