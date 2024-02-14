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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В российских аптеках начали продавать отечественный препарат для лечения диабета

В российских аптеках начали продавать отечественный препарат для лечения диабета

14 февраля 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney
Фармацевтическая компания «Промомед» получила разрешение на выпуск средства для лечения сахарного диабета второго типа. Речь идет о препарате «Квинсента».

Как пишет inkazan.ru, данный лекарственный препарат поступает на российский рынок в рамках программы импортозамещения.

Препарат «Квинсента» уже продается в российских аптеках. Его выпускают в двух формах. Начальная рекомендуемая дозировка составляет 0,25/0,5 мг. По словам представителей фармацевтической компании, новый отечественный препарат поможет справиться с дефицитом лекарств, возникшим в 2023 году, когда единственный производитель прекратил поставки.

«Квинсента» представляет собой заполненную лекарством шприц-ручку. Если объем препарата в шприце меньше рекомендуемой дозы, селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм поступило недостаточно лекарства. При этом селектор будет показывать объем, который нужно ввести из новой шприц-ручки, чтобы доза стала полной.

Фармацевтическая промышленность в России активно развивается. На рынок поступает все больше аналогов и инновационных препаратов высокого качества для лечения различных заболеваний. По словам главного врача ГАУЗ «РКОД МЗ РТ им. проф. М. З. Сигала» Ильгиза Хидиятова, на данный момент в стране нет проблем, связанных с обеспечением лекарственной терапии. Некоторые товарные знаки ушли с российского рынка, однако их удалось заменить, в том числе отечественными аналогами. Хидиятов отметил, что количество таких лекарств продолжает расти.

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