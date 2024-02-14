В российских аптеках начали продавать отечественный препарат для лечения диабета

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Как пишет inkazan.ru, данный лекарственный препарат поступает на российский рынок в рамках программы импортозамещения.
Препарат «Квинсента» уже продается в российских аптеках. Его выпускают в двух формах. Начальная рекомендуемая дозировка составляет 0,25/0,5 мг. По словам представителей фармацевтической компании, новый отечественный препарат поможет справиться с дефицитом лекарств, возникшим в 2023 году, когда единственный производитель прекратил поставки.
«Квинсента» представляет собой заполненную лекарством шприц-ручку. Если объем препарата в шприце меньше рекомендуемой дозы, селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм поступило недостаточно лекарства. При этом селектор будет показывать объем, который нужно ввести из новой шприц-ручки, чтобы доза стала полной.
Фармацевтическая промышленность в России активно развивается. На рынок поступает все больше аналогов и инновационных препаратов высокого качества для лечения различных заболеваний. По словам главного врача ГАУЗ «РКОД МЗ РТ им. проф. М. З. Сигала» Ильгиза Хидиятова, на данный момент в стране нет проблем, связанных с обеспечением лекарственной терапии. Некоторые товарные знаки ушли с российского рынка, однако их удалось заменить, в том числе отечественными аналогами. Хидиятов отметил, что количество таких лекарств продолжает расти.