В российских аптеках начали продавать отечественный препарат для лечения диабета

«Квинсента» представляет собой заполненную лекарством шприц-ручку. Если объем препарата в шприце меньше рекомендуемой дозы, селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. Это будет означать, что в организм поступило недостаточно лекарства. При этом селектор будет показывать объем, который нужно ввести из новой шприц-ручки, чтобы доза стала полной.