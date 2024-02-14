В РЭО анонсировали реализацию отходов железных дорог через ЭТП

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:44
По его словам, ранее компания «Торговый дом РЖД» подписала соответствующую оферту на ЭТП. Об этом пишет tagilcity.ru.
Буцаев также отметил, что РЖД — это крупный игрок, с которым планируется долгосрочное сотрудничество по ряду направлениям. Благодаря ЭТП компания разместила лот на реализацию шпал, из которых в дальнейшем можно будет делать щебень. Полученная продукция, в свою очередь, обеспечит интерес представителей строительной отрасли и тех, чей бизнес связан с укладкой площадок.
«Все больше компаний, которые следуют принципам экономики замкнутого цикла, регистрируются на нашей платформе, мы продолжим ее развивать для удобства всех пользователей», — заявил Буцаев.
Как уже отмечалось, АО «Торговый дом РЖД» разместило первый лот на 500 тыс. рублей — это железобетонные шпалы весом 7675 тонны. Более того, компания оплатила целый год пользования площадкой.
Примечательно, что акционерное общество «Торговый дом РЖД» является крупнейшим снабженческим подразделением холдинга «РЖД». Кроме того, общество поставляет холдингу и его 37 дочерним предприятиям самую широкую номенклатуру материально-технических ресурсов: приобретает подвижные составы, организует оборот бывших в употреблении материалов внутри самого холдинга.
«На электронной торговой площадке ППК „РЭО“ мы разместили лот „Железобетонные шпалы“, это шпалы, негодные к укладке. Они были выведены из эксплуатации по техническим характеристикам и геометрическим параметрам», — сообщил начальник департамента поставок подвижного состава АО «ТД РЖД» Надим Никитин.
Руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов добавил, что на площадке уже зарегистрировано 2424 пользователя. По его словам, суммарно они разместили 1104 лота на сумму более 2800 млрд рублей. Более того, функционал площадки тоже пополняется новыми опциями.
«Мы планируем запустить услугу заключения долгосрочных договоров на ЭТП. Компании смогут работать через ЭТП без нужды подписывать каждый раз новый договор, подтверждая все операции счетом-офертой», — сказал Абдурахимов.