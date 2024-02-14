В РЭО анонсировали реализацию отходов железных дорог через ЭТП

Буцаев также отметил, что РЖД — это крупный игрок, с которым планируется долгосрочное сотрудничество по ряду направлениям. Благодаря ЭТП компания разместила лот на реализацию шпал, из которых в дальнейшем можно будет делать щебень. Полученная продукция, в свою очередь, обеспечит интерес представителей строительной отрасли и тех, чей бизнес связан с укладкой площадок.