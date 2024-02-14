В башкирской школе плитка обрушилась на голову ученицы

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Published Сегодня, 06:58
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Следственный комитет организовал проверку из-за падения на девочку плитки с потолка нефтекамской школы. Об этом заявили в Информационном центре СК России. Александр Бастрыкин, председатель следкома, потребовал доклад о результатах проверки.
В конце января 2024 года в санузле одной из школ Нефтекамска произошло обрушение керамической плитки на девочке. Из-за этого она получила травмы. Руководство школы предпочло не сообщать о происшествии в правоохранительные органы. Однако обращение поступило в Информационный центр СК России. Следственное управление по Башкортостану начало проверку обстоятельств случившегося.
За ремонт школы отвечало ООО «Билд». В октябре 2023 года компания оказалась замешана в скандале, связанном с недоделанным капитальным ремонтом школы в Мишкинском районе. Подрядчик получил 76,5 млн рублей, но работы по ремонту систем водоснабжения и канализации не были выполнены.
В 2022 году владелец «Билда» Рустам Хасанов оказался в рейтинге самых богатых людей Башкортостана по версии Mkset.ru. Также компания «Билд» имеет долю в 10% в фирме «Арт-Сити», отвечающей за строительство «Дом смерти» в Уфе. В конце 2023 года ООО «Специализированный застройщик „Арт-Сити“ получило без торгов несколько земельных участков в Зелёной роще и Сипайлово.