В башкирской школе плитка обрушилась на голову ученицы

В 2022 году владелец «Билда» Рустам Хасанов оказался в рейтинге самых богатых людей Башкортостана по версии Mkset.ru. Также компания «Билд» имеет долю в 10% в фирме «Арт-Сити», отвечающей за строительство «Дом смерти» в Уфе. В конце 2023 года ООО «Специализированный застройщик „Арт-Сити“ получило без торгов несколько земельных участков в Зелёной роще и Сипайлово.