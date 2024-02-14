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В Башкирии ученица получила травмы в школьном туалете из-за обрушения плитки

В башкирской школе плитка обрушилась на голову ученицы

14 февраля 2024, 06:58
Фото: 1MI

В Башкирии ученица получила травмы в школьном туалете из-за обрушения плитки

Фирма, отвечающая за ремонт, принадлежит одному из богатейших людей Башкирии. На ремонт школы было потрачено 119 млн рублей.

Следственный комитет организовал проверку из-за падения на девочку плитки с потолка нефтекамской школы. Об этом заявили в Информационном центре СК России. Александр Бастрыкин, председатель следкома, потребовал доклад о результатах проверки.

В конце января 2024 года в санузле одной из школ Нефтекамска произошло обрушение керамической плитки на девочке. Из-за этого она получила травмы. Руководство школы предпочло не сообщать о происшествии в правоохранительные органы. Однако обращение поступило в Информационный центр СК России. Следственное управление по Башкортостану начало проверку обстоятельств случившегося.

За ремонт школы отвечало ООО «Билд». В октябре 2023 года компания оказалась замешана в скандале, связанном с недоделанным капитальным ремонтом школы в Мишкинском районе. Подрядчик получил 76,5 млн рублей, но работы по ремонту систем водоснабжения и канализации не были выполнены.

В 2022 году владелец «Билда» Рустам Хасанов оказался в рейтинге самых богатых людей Башкортостана по версии Mkset.ru. Также компания «Билд» имеет долю в 10% в фирме «Арт-Сити», отвечающей за строительство «Дом смерти» в Уфе. В конце 2023 года ООО «Специализированный застройщик „Арт-Сити“ получило без торгов несколько земельных участков в Зелёной роще и Сипайлово.

Компания, отвечающая за строительство «Дома смерти» в Уфе, получит земли без торгов
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#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Нефтекамск#Александр Бастрыкин#Идэль Гумеров#Ремонт школы#Инцидент в школе
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