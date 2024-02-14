В Башкирии простились с погибшим в ход СВО Ильнуром Ахметшиным

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
В селе Верхнеяркеево простились с рядовым Ильнуром Ахметшиным, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий погиб в бою 4 декабря 2024 года при выполнении задач специальной военной операции
На траурной церемонии присутствовали депутат Курултая Фларис Шайхетдинов, глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин, военный комиссар по г. Дюртюли, Дюртюлинскому и Илишевскому районам Виктор Бочаров, руководитель Илишевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Фларис Нурлыгаянов, члены «Боевого братства „, родные и близкие, жители села.
— Ильнур был очень трудолюбивым, старательным, общительным. Он был хорошим сыном, преданным другом, истинным патриотом своей страны, защищал интересы своего Отечества и народа, — написали в администрации муниципалитета.