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В Башкирии простились с погибшим в ход СВО Ильнуром Ахметшиным

В Башкирии простились с погибшим в ход СВО Ильнуром Ахметшиным

14 февраля 2024, 10:13
Фото: Администрация Илишевского района РБ
Об этом сообщает администрация Илишевского района республики.

В селе Верхнеяркеево простились с рядовым Ильнуром Ахметшиным, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Военнослужащий погиб в бою 4 декабря 2024 года при выполнении задач специальной военной операции

На траурной церемонии присутствовали депутат Курултая Фларис Шайхетдинов, глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин, военный комиссар по г. Дюртюли, Дюртюлинскому и Илишевскому районам Виктор Бочаров, руководитель Илишевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Фларис Нурлыгаянов, члены «Боевого братства „, родные и близкие, жители села.

— Ильнур был очень трудолюбивым, старательным, общительным. Он был хорошим сыном, преданным другом, истинным патриотом своей страны, защищал интересы своего Отечества и народа, — написали в администрации муниципалитета.
#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО
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