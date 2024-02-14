mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 15:37

Updated Сегодня, 15:37

Уфимцев ждет «каток» на дороге из-за прорыва канализации

Уфимцев ждет «каток» на дороге из-за прорыва канализации

14 февраля 2024, 15:35
Фото: 1MI
Жители микрорайона Нижегородка в Уфе пожаловались на очередной прорыв в городе. Проезжая часть рискует превратиться в каток, а после предстоящей ночи начнется «день жестянщика». Об этом пишет портал UTV.

Все случилось из-за прорыва труб. Проезжая часть залита водой, а минусовые температуры могут привести к гололеду. Содержимое колодца якобы дотекло до других улиц.

В «Уфаводоканале» заявили, что причины прорыва не знают. Однако сейчас там работают аварийщики, которые откачивают колодец. После данных процедур планируется установить причины — по участку идут трубы, которые как на балансе предприятия, так и сторонние.

Напомним, что на прошлой неделе в Демском районе из-под крышки канализационного люка вытекала вода. Тогда горожане не переживали за «каток» на дорогах из-за плюсовых температур.

Прорыв «Уфаводоканала»: что происходит в Уфе, где каждый день затапливает улицы
Узнать подробнее
Читайте также:
«Уфаводоканал» заплатит водителям до 15 тысяч рублей за прорывыТрехлетнего малыша заблокировало в машине в УфеЗа ночную дискотеку уфимец пойдет в армию
#Общество#Уфа#Авария#Канализация#Прорыв#Марина Шорина
Подпишитесь
Чиновников в Башкирии вновь предлагают освободить от ответственности за коррупцию
Сегодня, 07:44
Уфимка заплатила почти миллион рублей за снятие порчи
Сегодня, 16:07
Жители ещё одной «отдалённой территории» Уфы пожаловались на вырубку леса
Сегодня, 11:32
За ночную дискотеку уфимец пойдет в армию
Сегодня, 13:58
В Уфе произошел пожар рядом со зданием церкви
Сегодня, 09:54