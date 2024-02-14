Уфимцев ждет «каток» на дороге из-за прорыва канализации

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Все случилось из-за прорыва труб. Проезжая часть залита водой, а минусовые температуры могут привести к гололеду. Содержимое колодца якобы дотекло до других улиц.
В «Уфаводоканале» заявили, что причины прорыва не знают. Однако сейчас там работают аварийщики, которые откачивают колодец. После данных процедур планируется установить причины — по участку идут трубы, которые как на балансе предприятия, так и сторонние.
Напомним, что на прошлой неделе в Демском районе из-под крышки канализационного люка вытекала вода. Тогда горожане не переживали за «каток» на дорогах из-за плюсовых температур.