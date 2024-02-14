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Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Уфимка заплатила почти миллион рублей за снятие порчи

Уфимка заплатила почти миллион рублей за снятие порчи

14 февраля 2024, 16:07
Фото: 1MI
В Уфе местная жительница отдала 850 тысяч рублей тарологу-аферисту. Так она хотела избавиться от порчи. Подробности раскрыли в пресс-службе МВД по РБ.

Женщина увидела аккаунт «таролога» в соцсетях и доверилась раскладу карт. Она попросила рассказать ей судьбу, а аферист заявил, что на нее наложено проклятие. Снять его можно только с помощью перевода на банковский счет.

Отмечается, что до правоохранительных органов женщина дошла лишь через полгода. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Напомним, что за прошлый год жители столицы Башкирии отдали мошенникам 1,4 млрд рублей. Для этого используются различные схемы. Одна из них — касается пенсионеров — описана в материале Mkset.

Башкирских пенсионеров обманывают на перерасчетах
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#Общество#Уфа#Деньги#Мошенники#Марина Шорина
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