Уфимка заплатила почти миллион рублей за снятие порчи

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Женщина увидела аккаунт «таролога» в соцсетях и доверилась раскладу карт. Она попросила рассказать ей судьбу, а аферист заявил, что на нее наложено проклятие. Снять его можно только с помощью перевода на банковский счет.
Отмечается, что до правоохранительных органов женщина дошла лишь через полгода. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Напомним, что за прошлый год жители столицы Башкирии отдали мошенникам 1,4 млрд рублей. Для этого используются различные схемы. Одна из них — касается пенсионеров — описана в материале Mkset.